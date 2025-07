Camping, urgences, travail : quelle station d’énergie portable sera votre compagnon cet été ?

Vous vous demandez quelle station d’énergie portable choisir cet été ? Je vous présente les 3 modèles incontournables.

Une station d’énergie portable peut vite devenir indispensable dans diverses situations. Quand vous partez en camping, si vous travaillez en pleine nature, pour survivre aux coupures de courant… Elle vous donne de l’autonomie partout, sans moteur ni essence. Mais tous les modèles ne se valent pas : voici ceux à privilégier en 2025.

EF Ecoflow Delta 2, la plus rapide à recharger

Envie de performance et de rapidité ? L’EF Ecoflow Delta 2 est un monstre d’efficacité. Capable de se recharger complètement en moins de deux heures, cette station d’énergie portable alimente jusqu’à 15 appareils simultanément. Cela inclut des équipements gourmands comme un micro-ondes ou un frigo. C’est le modèle le plus polyvalent de cette sélection, avec un affichage complet et une application pour tout contrôler à distance.

Bluetti EB70S, la station d’énergie puissante à prix doux

La Bluetti EB70S est parfaite si vous avez besoin de recharger plusieurs appareils en même temps sans exploser votre budget. Cette station d’énergie portable s’équipe de nombreux ports, dont quatre prises AC, deux USB-C et même une zone de recharge sans fil. Avec cet attirail, la station Bluetti s’adapte à toute la famille. On aime sa capacité de 800 W, idéale pour un week-end hors réseau, même si l’écran manque un peu de précision sur la batterie restante.

Jackery Explorer 240, pour les petites envies d’aventure

Légère, compacte et simple d’utilisation, la Jackery Explorer 240 est idéale pour les usages légers ou les budgets serrés. Elle suffit pour recharger un téléphone, un ordinateur portable ou une petite glacière le temps d’un week-end. Son format mini et son poids plume (moins de 7 kilos) font de cette station d’énergie portable l’alliée parfaite pour les aventuriers. Cette station portable s’adresse aussi bien aux campeurs occasionnels qu’aux nomades du quotidien.

