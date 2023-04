Tout savoir sur BLUETTI AC180 : la nouvelle station d’alimentation portable de BLUETTI

Une nouvelle station d’alimentation portable va prochainement être lancée par BLUETTI, le leader sur le marché des solutions de stockage d’énergie. Il s’agit du BLUETTI AC180, une version améliorée des modèles précédents et est destinée à différentes sortes d’utilisation.

Les stations d’alimentation portables sont des appareils conçus pour stocker de l’énergie électrique. Elles permettent d’alimenter différents types de dispositifs électroniques tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les réfrigérateurs portables. En général, elles sont équipées de batteries rechargeables. Elles peuvent être rechargées à partir d’une source d’énergie externe comme un panneau solaire, une prise de courant ou un chargeur de voiture. Aujourd’hui, les stations d’alimentation portables sont de plus en plus utilisées pour les activités extérieures, les urgences, les déplacements professionnels et les voyages en camping-car ou en bateau. Si vous avez envie de découvrir les particularités du BLUETTI AC 180, vous êtes sur le bon article !

Quels sont les avantages d’utiliser une station d’alimentation portable comme source d’énergie de secours pendant les pannes de courant ?

Aujourd’hui, les pannes de courant sont de plus en plus fréquentes en raison de l’augmentation de la demande d’énergie. Elles peuvent également être liées à des événements météorologiques extrêmes ou à des catastrophes naturelles. Une chose est sûre, ce genre de problème peut survenir à tout moment et laisser votre famille dans l’obscurité.

Pendant la période de Noël de 2022, par exemple, plus de 500 000 foyers et entreprises aux États-Unis ont perdu leur alimentation électrique à cause d’une grosse tempête hivernale. La meilleure façon de se préparer à de telles situations reste de disposer d’une source d’alimentation de secours fiable. Tel est notamment le cas de BLUETTI AC180, un appareil pouvant être utilisé comme une source d’énergie de secours. Avec cet équipement, vous ne subirez plus les malaises dus aux pannes de courant. Vous vous sentirez plus en sécurité et serez davantage préparé en cas d’urgence.

Quelles sont les principales caractéristiques du BLUETTI AC180 ?

En réalité, le BLUETTI AC 180 est une solution de stockage d’énergie portable destinée à être utilisée pour :

les situations d’urgence ;

les pannes de courant soudaines ;

les excursions et autres activités de plein air.

Il possède une capacité de stockage de 1 152 Wh et d’une puissance de sortie constante de 1 800 W. Il est parfaitement capable de répondre à la plupart des demandes d’alimentation pour les équipements essentiels à la maison ou en extérieur. D’ailleurs, cette station d’alimentation portable est dotée d’un mode « Power Lifting » de 2 799 W. Elle peut alimenter facilement les appareils à forte puissance tels que les bouilloires, les sèche-cheveux et les micro-ondes. Elle est aussi équipée d’un écran LCD de 1,7 pouces. Celui-ci permet de visualiser la consommation d’énergie et les étapes de dépannage de manière plus claire.

En ce qui concerne les dimensions de BLUETTI AC180, elles ont été pensées pour être très compactes. Cette station d’alimentation portable est facilement transportable lors de voyages en camping ou en déplacement. En effet, elle ne prend pas beaucoup de place dans un véhicule ou dans un camion. Elle mesure 340 mm de hauteur, 247 mm de largeur et 317 mm de longueur. Pour ce qui est de son poids, elle ne pèse que 35 kg. BLUETTI AC180 permet à ses utilisateurs de voyager plus légèrement et plus loin, sans avoir à s’encombrer d’un équipement volumineux.

Pour quelles raisons opter pour le BLUETTI AC180 ?

Le BLUETTI AC180 est une version améliorée de ses prédécesseurs, les AC150 et 1C240. Il s’agit d’un appareil conçu pour être à la fois portable et fiable en tant que source d’alimentation de secours. Malgré sa taille compacte, il offre des performances puissantes qui ne décevront jamais ses utilisateurs. Dès qu’une panne de courant survient, l’alimentation de secours se déclenche automatiquement en seulement 20 millisecondes. Cela signifie que la lumière restera allumée et les appareils électroniques continueront de fonctionner normalement. Ainsi, votre ordinateur n’aura pas besoin d’être redémarré en cas de panne de courant. Votre nourriture restera également fraîche dans votre réfrigérateur. Vous remarquerez à peine qu’un problème d’électricité est survenu !

La rapidité de recharge de BLUETTI AC180

Le BLUETTI AC180 peut être rechargé rapidement grâce à sa fonction de charge Turbo de 1 440 W. Celle-ci permet de charger sa batterie de 0 à 80 % en seulement 45 minutes. Elle fait de cette station d’alimentation portable une option idéale pour les amateurs de plein air qui recherchent des solutions fiables pour leurs voyages de camping. De plus, cette capacité de recharge rapide permet d’obtenir une grande quantité d’énergie avant de partir en déplacement.

La durabilité de BLUETTI AC180

La station d’alimentation portable BLUETTI AC180 utilise des cellules de batterie LiFePO4 sûres et durables pour fournir une alimentation constante et fiable. Il bénéficie d’une garantie de 5 ans, ce qui assure sa longévité. D’ailleurs, une application intelligente de BLUETTI permet de surveiller à distance et en temps réel l’état de l’AC180. Elle vous donne également la possibilité de configurer ses modes de fonctionnement et de vérifier les conditions de son système. Il vous suffit d’utiliser un smartphone ou une tablette pour profiter pleinement de ces fonctionnalités.

Les différentes possibilités de recharge de BLUETTI AC180

Le BLUETTI AC180 est parfaitement capable de fournir une alimentation toute la journée à partir d’une seule charge. Ainsi, vous n’aurez pas à chercher des prises de courant pour recharger vos appareils électroniques pendant votre voyage. D’ailleurs, cette technologie de stockage d’énergie peut être rechargée avec de l’énergie verte grâce à son entrée solaire de 500 W. De cette manière, même si vous êtes en déplacement dans des endroits reculés, vous aurez toujours la possibilité de la recharger complètement en quelques heures. Vous pouvez être sûr de ne pas manquer d’énergie en cours de route.

Qui est BLUETTI ?

BLUETTI est une entreprise spécialisée dans les solutions de stockage d’énergie verte pour une utilisation intérieure et extérieure. Présent dans plus de 70 pays, il a comme objectif de contribuer à un avenir durable. Pour ce faire, il offre à tous ses clients une expérience écoresponsable exceptionnelle pour les foyers et pour la planète. Actuellement il est apprécié par des millions de clients dans le monde entier. Si vous avez envie d’obtenir plus d’informations sur cette entreprise et ses produits, vous pouvez consulter directement le site web de BLUETTI.