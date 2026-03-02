Découvrez les images officielles de la BYD Seal 07 EV ! Design futuriste en perspective ?

BYD dévoile les images officielles de la Seal 07 EV, son nouveau vaisseau amiral, avant un lancement imminent. Design affûté, autonomie record et technologies autonomes de pointe sont au programme.

Le géant chinois BYD vient de dévoiler les images officielles de la Seal 07 EV. C’est une berline construite sur la dernière plateforme e-platform 3.0 Evo. Mais au-delà des chiffres impressionnants, c’est l’équilibre global qui pourrait faire la différence. Alors, que vaut cette nouvelle star électrique et quand pourra-t-on l’admirer sur nos routes ?

Quel design distingue la Seal 07 EV de BYD ?

L’esthétique emprunte largement à la version hybride DM-i déjà révélée, mais affirme sa personnalité propre. La face avant fermée encadrée de phares étroits et surmontée d’une calandre trapézoïdale crée ainsi une signature visuelle immédiatement reconnaissable.

D’autre part, le bandeau lumineux continu à l’arrière, rehaussé d’une moulure chromée, renforce l’aspect premium. Ajoutez à cela les poignées de porte dissimulées, le toit ouvrant et la ligne de toit fuyante à partir du montant B. Ces éléments complètent une silhouette aérodynamique. C’est toutefois le lidar intégré au pavillon qui trahit les ambitions technologiques de la BYD Seal 07 EV.

Quelles technologies autonomes embarque-t-il ?

Le lidar n’est pas qu’un accessoire esthétique. Il suggère effectivement des fonctions d’assistance à la conduite de niveau avancé. C’est probablement la solution « God’s Eye » B (DiPilot 300) déjà présente sur la version DM-i.

La voiture électrique pourrait néanmoins inaugurer la version 5.0 améliorée. Le dévoilement de cette dernière est attendu lors de l’événement BYD du 5 mars. La Seal 07 EV de BYD pourrait donc représenter un saut qualitatif significatif dans l’autonomie chinoise. Elle rapproche alors le constructeur des standards de Tesla et des meilleurs européens.

Quelles sont les performances réelles ?

Cette voiture BYD mesure 4995 mm de long, 1915 mm de large et 2900 mm d’empattement. Avec ces dimensions, elle se positionne dans la catégorie des berlines familiales haut de gamme. Cependant, c’est sous le capot, ou plutôt sous le plancher, que réside la surprise. On a un moteur électrique arrière de 240 kW (322 ch) alimenté par une batterie Blade de 69,07 kWh.

Mais qu’en est-il de l’autonomie CLTC de la BYD Seal 07 EV ? Et bien, elle atteint 705 km, un chiffre qui place le modèle dans l’élite actuelle. De surcroît, la consommation de 10,8 kWh/100 km et la vitesse de pointe de 200 km/h démontrent des performances équilibrées.

L’habitacle de la Seal 07 EV de BYD

L’intérieur fidélise la recette du DM-i avec une direction bi-branches multifonction et un instrumentation LCD intégrée. Ajoutez à cela l’indispensable écran central flottant de 15,6 pouces. La console centrale intègre par ailleurs recharge sans fil, porte-gobelets, boutons physiques pour les commandes essentielles et une molette rotative. Ainsi, BYD concilie écran tactile imposant et ergonomie traditionnelle.

Somme toute, cette berline de BYD apparaît déjà comme un produit abouti. Avec elle, la marque peut démontrer sa maîtrise complète de la chaîne de valeur électrique. Reste à connaître son prix, qui déterminera si c’est réellement une alternative crédible aux références européennes.

