BYD : lancement d'un SUV électrique premium pour les budgets serrés !

Le géant chinois BYD frappe un grand coup avec le Song Ultra EV, son nouveau SUV électrique à prix cassé. Ce véhicule familial annonce une autonomie record de 710 km pour seulement 22 000 euros environ.

Le marché subit actuellement une onde de choc venue directement de Chine. Le SUV électrique Song Ultra EV de BYD bouscule les standards de l’industrie avec des performances techniques de premier ordre. Voici les détails de ce crossover qui compte bien dominer les ventes mondiales très rapidement.

Un prix défiant toute concurrence pour le segment B

Le tarif agressif de 180 000 yuans positionne ce SUV comme une option extrêmement séduisante. Ce prix de 22 000 euros à peu près aide à rendre la mobilité propre accessible à tous. Le constructeur vise ainsi un volume de ventes mensuel dépassant les 20 000 unités dans son pays. Cette stratégie de conquête repose sur un rapport entre équipement et coût totalement imbattable aujourd’hui.

Quelle est l’autonomie du Song Ultra EV de BYD ?

La version haut de gamme embarque avant tout une batterie performante de 82,7 kWh pour vos trajets. Avec ce pack, vous pourrez parcourir jusqu’à 710 km selon le cycle de test chinois CLTC. Une variante plus modeste de 75,6 kWh propose tout de même 620 km de liberté totale.

Ces chiffres placent ainsi le Song Ultra EV de BYD bien au-dessus de ses rivaux directs en Europe. Les conducteurs pourront alors envisager de longs voyages sans aucune crainte de la panne d’énergie. La gestion thermique des batteries Blade assure en outre une durabilité exemplaire au fil des cycles de charge.

Une puissance généreuse de 362 CV sous le capot

Le SUV ne se contente pas d’être endurant, cependant. Il se montre aussi particulièrement dynamique sur route. Son moteur électrique unique développe une puissance maximale de 270 kW, soit environ 362 CV réels. Les accélérations aident du Song Ultra EV de BYD à s’insérer en toute sécurité dans le trafic urbain. Cela marche tout aussi bien sur autoroute.

D’autre part, le véhicule peut atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h selon les données officielles. Cette force de propulsion fournit un plaisir de conduite constant malgré le poids des batteries embarquées. BYD réussit ainsi l’équilibre parfait entre efficacité énergétique et performances mécaniques de haut niveau.

Le système « God’s Eye » du Song Ultra EV de BYD

La technologie embarquée constitue un autre avantage important de ce modèle familial résolument moderne. Le système DiPilot 300, surnommé « God’s Eye B », propose une assistance à la conduite très poussée. Grâce à un capteur LiDAR sur le toit, le véhicule surveille son environnement en temps réel.

Cette suite logicielle donne accès à une navigation autonome sur autoroute. De plus, elle facilite grandement le stationnement automatique avec le Song Ultra EV de BYD. Les ingénieurs ont par ailleurs intégré une intelligence artificielle pour traiter les données des capteurs en quelques millisecondes. Ce dispositif renforce la sécurité active pour ainsi protéger tous les occupants durant les déplacements quotidiens.

Un design aérodynamique pensé pour les familles

Ce SUV électrique mesure 4,85 m de long pour un espace intérieur généreux. Sa ligne de toit fuyante et son capot incliné favorisent en outre une pénétration dans l’air optimale. Les poignées de porte encastrées participent également à l’esthétique soignée et futuriste de la carrosserie.

Malgré sa silhouette de coupé, l’habitacle conserve deux rangées de sièges pour un confort familial total. Le coffre du Song Ultra EV du chinois BYD vous laisse aussi transporter facilement vos bagages pour les vacances. Ou alors, juste pour les courses quotidiennes. Ce SUV Dynasty incarne donc parfaitement la nouvelle identité visuelle dynamique et élégante du constructeur chinois.

