Bouée connectée Descent™ S1 : le nouveau must pour les plongeurs

Garmin lance la Descent S1, une bouée connectée pensée pour améliorer la communication entre plongeurs et surface. Une avancée technologique à surveiller.

Garmin lance une nouvelle bouée connectée, la Descent™ S1, qui apporte une avancée majeure pour les plongeurs et leur sécurité. Conçue pour faciliter la communication entre les plongeurs sous l’eau et leur équipage en surface, cette bouée s’intègre parfaitement aux ordinateurs de plongée Garmin. Grâce au réseau SubWave™, elle offre des fonctions de suivi en temps réel, de messagerie et de navigation. Ces fonctionnalités assurent une gestion optimisée des plongées.

Une réponse technologique aux défis de la plongée

La plongée sous-marine reste une discipline exigeante, où la communication et la visibilité sont souvent limitées. La marque Garmin, bien implantée dans l’univers des sports extrêmes, entend répondre à ces enjeux avec la Descent S1. Cette bouée connectée, compatible avec les ordinateurs de plongée Descent et la sonde Descent T2, permet un échange de messages prédéfinis entre plongeurs et surface. L’objectif est clair : accroître la sécurité et rendre les interactions plus fluides. Cette avancée technologique est saluée par les professionnels du secteur, qui considèrent qu’elle constitue un outil structurant pour les centres de plongée et les encadrants. Pour Susan Lyman, vice-présidente marketing de Garmin, « c’est un équipement indispensable pour les équipes de plongée, les centres et les moniteurs ».

Une immersion mieux encadrée, des données enrichies

L’innovation ne s’arrête pas à la communication. Avec la Descent S1, les plongeurs peuvent visualiser en temps réel la direction et la distance de la bouée. Il leur est donc facile de revenir au point de départ, qu’il s’agisse d’une plongée fixe ou dérivante. Les données de plongée sont consultables après l’immersion via l’application Garmin Dive. Elles offrent également une lecture enrichie de l’expérience, grâce notamment à une cartographie des déplacements. Cette fonctionnalité séduit autant les passionnés de plongée loisir que les professionnels soucieux de traçabilité. Quant à la messagerie étendue entre plongeurs, elle permet de maintenir une cohésion d’équipe même en immersion, dans un rayon de 100 mètres.

Une surveillance surface-plongeur qui gagne en finesse

Du côté de la surface, l’équipage bénéficie d’un tableau de bord complet. Profondeur, pression des bouteilles, position approximative : toutes ces informations sont transmises via le réseau SubWave™, avec des alertes automatiques en cas de baisse critique. Cette supervision, combinée à une communication bidirectionnelle, permet une prise de décision rapide en cas d’imprévu. Compacte (900 g) et étanche jusqu’à 10 mètres (IPX8), la bouée dispose de 15 heures d’autonomie et d’un module Wi-Fi avec portée de 60 mètres. Des caractéristiques qui positionnent la Descent S1 comme un allié technique de premier plan dans un environnement aussi imprévisible que fascinant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

