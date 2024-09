Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 3 : enfin du nouveau pour les fans

Hâte de découvrir ce que la partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War nous réserve pour sa sortie ? Voici quelques informations qui vont certainement plaire aux fans fidèles !

Après plusieurs semaines d'attente, il faut croire que les nouvelles s'annoncent bien bonnes pour Bleach ! En effet, les fans pourront maintenant se frotter les mains puisque des informations viennent d'être dévoilées pour la très attendues partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War. Ce troisième opus sortira cet automne et s'intitulera « Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 – The Conflict ». Ce titre nous laisse déjà entrevoir ce que cette suite nous réservera.

Certes, la date exacte de diffusion demeure encore un mystère, cependant la production est à pied d'œuvre. De quoi faire le bonheur des fans qui sont impatients de découvrir la suite des aventures d'Ichigo !

Bleach: Thousand-Year Blood War Partie 3 : des signes positifs pour la suite

La dernière mise à jour provient directement du créateur de la série, Tite Kubo, via le site Klub Outside. Ce dernier a annoncé que le « doublage des trois saisons s'est terminé sans aucun problème ». Cela marque une étape clé dans la production de la série. Qui plus est, cela nous montre que la production s'est déroulée comme prévu. Entre temps, la fin du doublage signifie que les épisodes sont presque prêts être diffusés.

Kubo a également partagé qu'il avait assisté à la fête de clôture des épisodes avec les acteurs et l'équipe de production, ce qui renforce l'idée que la série est sur la bonne voie pour respecter son calendrier. Avec seulement un mois avant la première prévue en octobre, cette nouvelle est rassurante pour les fans qui attendent avec impatience le sort de chaque personnage dans Bleach.

Un petit disclaimer en ce qui concerne l'intrigue de cette troisième partie de Bleach ?

Comme les bonnes choses ont une fin, The Conflict va adapter la dernière phase de l'arc final de Bleach. Cette suite promet d'être encore plus intense et riche en rebondissements que les précédents. Bien que les détails sur les épisodes restent pour l'instant confidentiels, les fans peuvent s'attendre à une continuation directe des événements de la deuxième partie, où les tensions et les conflits atteignent leur paroxysme.

Une autre nouveauté qui va également marquer cette troisième partie c'est le côté musical. Le thème d'ouverture sera intitulé « Kotoba ni Sezu Tomo » interprété par le groupe SIX LOUNGE. Pour le thème final, nous aurons droit à Monochrome de Suisoh avec un petit extrait ci-dessous !

Ces nouvelles compositions nous laissent déjà entrevoir l'intensité dramatique de cet arc final. Il faut croire que cette partie 3 de Bleach: Thousand-Year Blood War arrivera au bon moment pour la période automnale. Espérons que l'attente en vaut réellement la peine mais d'ici là, vous pouvez retrouver les deux premières saisons en streaming sur Disney+ !

