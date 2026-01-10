Sora 70 de Beatbot : le robot piscine tout-en-un

Beatbot lance le Sora 70, un robot de piscine ultra-performant, capable de nettoyer toutes les zones, y compris la surface de l’eau. Sa technologie skimmer innovante assure un entretien complet et simplifié.

Le CES 2026 a été marqué par des annonces ambitieuses, et la marque Beatbot n’a pas dérogé à la règle. Le fabricant présente le Sora 70, un robot nettoyeur autonome pensé pour couvrir chaque centimètre d’une piscine. Doté de technologies exclusives, il redéfinit les standards du nettoyage avec puissance et simplicité. Ce lancement s’inscrit dans la volonté de démocratiser un entretien sans effort.

Un robot pensé pour l’efficacité totale

Avec le Sora 70, Beatbot propose un robot autonome capable de couvrir toutes les zones de la piscine, y compris les rebords peu profonds et la surface de l’eau. C’est souvent ignorés par les modèles concurrents. « Il atteint toutes les zones de la piscine, y compris la surface de l’eau et les rebords peu profonds que la plupart des robots ne peuvent pas nettoyer », explique Siler Wang, PDG de Beatbot. L’objectif est clair : offrir une expérience sans compromis aux propriétaires de piscines exigeants.

Au cœur de cette innovation se trouve la technologie JetPulse™ Water Surface Cleaning. Grâce à un système à double jet, le robot dirige activement les débris flottants vers son entrée d’aspiration. Il capture ainsi insectes, pollen et autres impuretés de surface avant qu’ils ne coulent.

Un moteur puissant et une agilité hors norme

L’autre force du Sora 70 réside dans sa structure HydroBalance™, équipée d’une pompe centrale capable de générer une puissance d’aspiration impressionnante de 1500 m³/heure. Résultat : sable, grandes feuilles, algues, rien ne lui échappe. Le robot se déplace avec agilité. C’est le cas même dans les coins difficiles comme les marches ou les plages immergées à seulement 20 cm de profondeur.

Autre atout : son réservoir de 6 litres peut contenir jusqu’à 800 feuilles, un record pour un robot de sa catégorie. Un filtre optionnel de 3 microns complète le dispositif et permet de retenir les particules les plus fines.

Une récupération sans effort et une autonomie prolongée

Beatbot innove aussi sur la logistique : grâce au Smart Surface Parking, le robot remonte automatiquement à la surface après son cycle. Ce système, inspiré des sous-marins, ajuste la flottabilité pour faciliter la récupération, sans éclaboussures ni effort. L’eau est ensuite évacuée grâce au SmartDrain™, ce qui rend l’appareil plus léger et plus facile à manipuler.

Côté autonomie, le Sora 70 fonctionne avec une batterie de 10 000 mAh. Elle assure jusqu’à 5 heures de nettoyage du fond ou 7 heures en surface. Elle peut couvrir 300 m² en une seule charge. Disponible au printemps 2026 sur Beatbot.com et Amazon, ce nouveau venu dans la gamme promet de séduire un marché en quête d’efficacité et de simplicité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn