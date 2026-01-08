AquaSense X : robot de piscine IA de Beatbot au CES 2026

Beatbot dévoile AquaSense X au CES 2026, une innovation IA qui révolutionne l’entretien des piscines. Le robot intelligent, assisté par la station AstroRinse, promet un nettoyage autonome et sans effort.

Lors du CES 2026, Beatbot a présenté AquaSense X. C’est un robot de piscine nouvelle génération qui combine intelligence artificielle, autonomie de nettoyage et station d’entretien automatique. Cette solution innovante remporte un CES Innovation Award. Cela confirme l’ambition de Beatbot dans la robotique domestique. AquaSense X détecte les débris, s’adapte aux formes du bassin et se commande même à la voix. Grâce à la station AstroRinse, l’entretien du robot devient lui aussi 100 % automatisé.

Un nettoyage guidé par l’IA, de la surface au fond

Au cœur de l’écosystème AquaSense X, le robot de piscine nouvelle génération signé Beatbot marque une avancée dans l’entretien automatisé. Doté de la technologie Beatbot AI 2.0 et du système HybridSense™ AI Vision, il est capable d’identifier jusqu’à 40 types de débris, contre 20 auparavant. Caméra, infrarouge et ultrasons lui permettent de scanner la piscine du fond jusqu’à la ligne d’eau. Il adapte son fonctionnement aux variations de profondeur grâce à 2 capteurs ultrasons positionnés sous sa base.

En plus de cette intelligence embarquée, le robot est pilotable à la voix via les assistants vocaux Google, Alexa et Siri, lorsqu’il est à la surface ou hors de l’eau. L’utilisateur peut ainsi déclencher un cycle de nettoyage, vérifier l’état de la batterie ou activer des options de sécurité d’un simple mot. L’intégration vocale ajoute une touche de confort à une technologie déjà bien pensée.

Une station d’entretien automatisée inédite

Mais Beatbot ne s’est pas arrêté à l’intérieur du bassin. Avec la station AstroRinse, la marque propose une solution complète. Une fois le nettoyage terminé, le robot est placé sur sa base qui s’occupe de tout. Le filtre est rincé par un jet rotatif haute pression, les déchets sont collectés dans un bac hermétique et la batterie se recharge automatiquement.

En 3 minutes seulement, le robot est prêt pour un nouveau cycle sans qu’aucune intervention manuelle ne soit nécessaire. La station est dotée d’une capacité de 23 litres. Elle autorise jusqu’à deux nettoyages hebdomadaires pendant deux mois, sans avoir à vider ou remplacer le sac jetable. Un soulagement pour les utilisateurs qui n’ont plus à manipuler des filtres souillés.

Une innovation saluée au CES 2026

Le jury du CES ne s’y est pas trompé : l’écosystème Beatbot AquaSense X a remporté le prix Innovation Award 2026 dans la catégorie appareils domestiques. Une récompense qui consacre l’alliance d’une technologie pointue et d’une expérience utilisateur simplifiée.

« Avec AquaSense X, nous avons voulu éliminer toutes les frictions liées au nettoyage des piscines », explique Siler Wang, fondateur et PDG de Beatbot. « Ce produit reflète notre vision : rendre les technologies aquatiques plus intelligentes, plus propres, et accessibles à tous. »

Au-delà des piscines résidentielles, Beatbot poursuit ses travaux sur la RoboTurtle, son robot aquatique destiné à la recherche environnementale. Ce modèle, déjà remarqué au CES 2025, bénéficie désormais d’une mobilité plus fluide et interactive. Cela démontre la volonté de la marque d’aller plus loin dans l’exploration robotique du monde aquatique.

