BeansView lance deux caméras intérieures 2K connectées

Les BeansView D220 et D210 3MP (2K) proposent une surveillance intérieure en 2K accessible et intuitive.

Les caméras intérieures BeansView D220 et D210 3MP (2K) s’invitent dans le quotidien avec une promesse simple : garder un œil sur son intérieur sans transformer la maison en poste de contrôle. Qu’il s’agisse de vérifier que les enfants sont rentrés ou de surveiller un animal resté seul, ces deux modèles misent sur la clarté d’image et la discrétion.

Deux visions de la surveillance domestique

Avec la D220, BeansView joue la carte de la polyvalence. Son architecture à double objectif 2K+2K associe un module panoramique mobile à un capteur fixe grand angle. Résultat : plusieurs zones couvertes simultanément, sans accumulation d’équipements. Lorsque le capteur fixe détecte un mouvement, le module motorisé entre en scène et suit l’action. L’image reste fluide, sans rupture, même dans un salon animé ou un espace professionnel.

La D210 pivote jusqu’à 350° et s’incline à 70° et offre une vision quasi circulaire. Son capteur 2K assure un rendu précis, adapté à une chambre d’enfant, un bureau ou une pièce principale. Plus discrète, elle trouve facilement sa place sur une étagère ou fixée au plafond.

Sur la D220, un bouton d’appel permet à un enfant ou à un proche de lancer un appel vidéo vers le smartphone de l’utilisateur. Une fonctionnalité simple, mais qui change la relation à distance. Comme le souligne la marque, l’idée est de “rester en lien sans intermédiaire”.

Des alertes qui vont à l’essentiel

Les D220 et D210 ne se contentent pas de filmer. Elles analysent les mouvements pour distinguer un simple passage d’une présence réelle. L’image se centre sur le sujet, le suit et envoie une notification instantanée. Depuis l’application BeansView, il est possible d’ajuster les zones surveillées, la sensibilité ou les plages horaires.

Des rondes automatiques peuvent être programmées pour balayer des points précis de la pièce. Et bonne nouvelle : ces fonctions sont accessibles sans abonnement imposé. Le stockage local sur carte microSD, jusqu’à 512 Go, complète le dispositif, avec une option cloud proposée en complément.

La nuit, les deux modèles adaptent leur vision. Infrarouge en noir et blanc, couleur permanente ou activation automatique selon la détection : chaque utilisateur choisit le mode adapté. La D220 atteint 10 mètres en infrarouge et 8 mètres en couleur ; la D210 affiche des performances similaires.

Une installation pensée pour la simplicité

Alimentées sur secteur et connectées en Wi-Fi 2,4 GHz, les deux caméras fonctionnent en continu, sans gestion de batterie. L’installation passe par l’application et une connexion Bluetooth simplifiée. Audio bidirectionnel pour dialoguer à distance, compatibilité Alexa via Echo Show, orientation automatique de l’image selon le positionnement : tout est conçu pour un usage intuitif.

Côté sécurité, BeansView indique que les accès à distance reposent sur des serveurs européens avec chiffrement TLS. Un mode veille permet de suspendre l’activité vidéo lors des moments privés. Proposées à 49,99 € TTC pour la D220 et 21,99 € TTC pour la D210, ces caméras 2K misent sur un équilibre entre accessibilité et fonctionnalités avancées. Une façon de rester présent, même à distance, sans compliquer le quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn