D320 Dual : la caméra extérieure 3K de BeansView

BeansView dévoile une caméra extérieure pensée pour les besoins réels des foyers : la D320 Dual. Dotée de deux objectifs 3K, elle embraque une technologie de détection intelligente.

La sécurité à domicile franchit un nouveau cap avec l’arrivée de la D3an20 Dual. Ce modèle signé BeansView associe technologie avancée et simplicité d’usage. Pensée pour couvrir chaque angle sans interruption, elle s’adapte parfaitement aux exigences du quotidien. Et surtout, elle reste accessible à tous les profils.

Une vision globale, de jour comme de nuit

Observer l’ensemble de sa propriété sans zone d’ombre, c’est désormais possible. Avec sa double lentille, la D320 Dual combine un module fixe grand angle et un objectif motorisé capable de pivoter sur 340° horizontalement et 90° verticalement. Résultat : une couverture visuelle étendue, doublée d’une qualité d’image impressionnante.

La nuit, ses projecteurs assurent une visibilité en couleur jusqu’à 25 mètres, tandis que la vision infrarouge prend le relais jusqu’à 10 mètres en noir et blanc. Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il gèle, la caméra reste imperturbable grâce à son indice de protection IP65 et une connexion Wi-Fi stabilisée par deux antennes externes.

Un cerveau embarqué pour plus de pertinence

Ce qui distingue la D320 Dual, c’est sa capacité à ne pas se contenter de filmer. Elle identifie précisément les personnes et les véhicules. Cela réduit les fausses alertes qui polluent souvent l’expérience utilisateur. En cas de détection, elle cible automatiquement le sujet, le suit et envoie une notification immédiate.

L’arsenal dissuasif n’est pas en reste : alarme sonore, flashs colorés, et modes d’éclairage adaptables selon les circonstances. Le tout est pilotable via l’application BeansView, qui donne aussi accès à des rondes automatiques programmables sur des zones stratégiques.

Simplicité d’usage et respect de la vie privée

Pensée pour s’intégrer facilement dans le quotidien, la D320 Dual s’installe en quelques minutes. Une prise secteur, une connexion au Wi-Fi, et le tour est joué. Mur, plafond ou poteau, elle s’adapte à toutes les configurations. Côté confidentialité, elle marque des points : stockage local jusqu’à 512 Go sans abonnement, hébergement des données en Europe, et même un mode veille qui interrompt temporairement la captation vidéo.

Disponible à 79,95 € TTC, la D320 Dual sera proposée en promotion sur Amazon entre le 6 et le 19 février 2026. Un tarif abordable pour une caméra qui conjugue technologie avancée, simplicité d’installation et sécurité renforcée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

