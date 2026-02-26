Avengers Doomsday revient en tournage : David Harbour lâche des infos inquiétantes !

Le tournage d’Avengers: Doomsday n’est pas terminé. Et le retour en tournage fait jaser. David Harbour, alias le Red Guardian, a confirmé qu’il retournait à Londres pour « quelques jours de tournage supplémentaires ». Mais que se passe-t-il ?

Loin d’être anodins, ces reshoots tardifs sont souvent le signe d’ajustements majeurs. Harbour décrit le film comme « massif », le plus gros projet de sa carrière, même après Stranger Things . Il tease aussi une performance surprenante de Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Puis, Kevin Feige parle d’un « reset » de l’univers, pas d’un reboot . De quoi rendre l’attente encore plus électrique.

Ce que nous réserve Avengers: Doomsday

Alors que le Multivers s’apprête à trembler de nouveau, une nouvelle fournée d’informations vient électriser l’attente des fans. Entre déclarations choc d’un acteur star et précisions sur le futur du MCU, le retour des Avengers s’annonce plus spectaculaire que prévu.

David Harbour en dit trop sur le plateau ?

L’acteur qui prête ses traits à un certain super-soldat russe et qui est aussi dans Stranger Things ne cache pas son excitation. Dans une récente interview, il a lâché une bombe à propos du prochain film : « Oh là là, ce film est ÉNORME… Je pensais que Stranger Things 5 était gros, mais c’est sans doute la chose la plus immense que j’aie jamais faite. » De quoi mettre l’eau à la bouche, sachant que la dernière saison de la série phénomène de Netflix ne lésine pas sur les moyens.

Mais ce n’est pas tout. Harbour a également glissé quelques mots sur le retour très attendu de Robert Downey Jr., cette fois dans la peau du redoutable Doctor Doom. « Je suis vraiment impatient que vous voyiez ce que Downey est en train de faire. C’est vraiment spécial. » Un teaser prometteur qui confirme que l’interprète d’Iron Man n’a pas fini de surprendre le public, même sous le masque du célèbre méchant.

Un casting cinq étoiles pour sauver l’univers ?

Avengers: Doomsday s’annonce comme un gigantesque carrefour de héros. Des vétérans du MCU croiseront le chemin des nouvelles recrues, toutes appelées à former l’équipe la plus puissante de la planète. Et ce n’est que le début. Les frères Russo, de retour aux commandes, enchaîneront avec le tournage d’Avengers: Secret Wars dès l’été prochain.

Côté casting, on sait déjà que le Doctor Doom de Downey Jr. fera des siennes, épaulé par les héros des Quatre Fantastiques, sans oublier Shang-Chi et Shuri, la nouvelle Panthère Noire. D’autres noms viendront s’ajouter à cette affiche déjà impressionnante, promettant des confrontations et des alliances aussi inattendues qu’épiques.

Un « reset » plutôt qu’un reboot, quelle différence ?

Si l’idée d’un reboot vous donne des boutons, respirez. Kevin Feige, le grand architecte du MCU, tient à rassurer tout le monde. « Le mot ‘reboot’ fait peur. Il peut signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Nous, on pense plutôt en termes de ‘reset’, de ligne temporelle unique. » Une nuance de taille qui suggère que les événements à venir permettront de recentrer le chaos multiversal vers quelque chose de plus cohérent.

Et la suite logique de tout ceci c’est quoi ? Eh bien ce sont les X-Men, bien sûr. Feige l’affirme : « C’est là que ça se passera ensuite. » Les mutants, avec leurs histoires universelles de différence et d’exclusion, trouveront naturellement leur place dans ce nouveau chapitre. En attendant de les voir débarquer, on devra patienter jusqu’au 18 décembre 2026 pour la sortie d’Avengers: Doomsday, avant de conclure ce diptyque le 17 décembre 2027 avec Avengers: Secret Wars.

