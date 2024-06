Zenfone 11 Ultra « Vert Prairie » : la touche naturelle d’ASUS

ASUS annonce le lancement du Zenfone 11 Ultra en « Vert Prairie ». Ce nouveau coloris s'inspire de la verdure luxuriante de Central Park à New York. Ce choix de couleur rend hommage à cet espace vert iconique.

Le Zenfone 11 Ultra « Vert Prairie » conserve toutes les caractéristiques appréciées des utilisateurs. Son design reste inchangé avec un module de caméra à triple objectif et un cadre en aluminium. Ce cadre est recouvert de verre brillant afin d'ajouter une touche de sophistication. Le dos de l'appareil est élégamment revêtu de cette couleur captivante.

Cette esthétique harmonieuse garantit un appareil visuellement remarquable. Le « Vert Prairie » se distingue par son allure moderne et tendance. Ce coloris répond ainsi aux sensibilités de style contemporain.

Performances et innovations de pointe

Le Zenfone 11 Ultra offre un écran plus large, un processeur plus rapide et une plus grande autonomie. Il est doté de nombreuses fonctionnalités pilotées par l'intelligence artificielle. Parmi elles, AI Noise Cancelation, AI Call Translator, AI Transcript et AI Wallpaper. Ces innovations rendent le mode de vie mobile plus facile et satisfaisant.

AI Noise Cancelation améliore la qualité des appels en réduisant les bruits de fond. Ensuite, AI Call Translator facilite les communications internationales en temps réel. Par ailleurs, AI Transcript transforme les discours en texte, simplifiant la prise de notes. Enfin, AI Wallpaper adapte l'arrière-plan de l'écran en fonction des préférences et du contexte.

Disponibilité et offre promotionnelle

Le Zenfone 11 Ultra « Vert Prairie » est disponible à 999,99 euros TTC sur l'ASUS Store. Ce modèle est équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Cette configuration offre une capacité de stockage généreuse et une mémoire vive suffisante pour les applications multitâches.

Du 21 juin au 7 juillet, ASUS propose une réduction de 100 euros sur le modèle « Vert Prairie ». Ainsi, le téléphone est disponible au prix exceptionnel de 899 euros. Cette offre spéciale s'étend également à d'autres modèles Zenfone 11 Ultra sur l'ASUS Store.

Réductions sur autres modèles

Le Zenfone 11 Ultra (16 Go RAM / 512 Go stockage) en coloris Eternal Black ou Skyline Blue est également en réduction. Ce modèle est proposé à 999 euros, contre un prix initial de 1 099 euros. Cette réduction de 100 euros est une opportunité pour les utilisateurs recherchant une capacité de stockage maximale.

Le Zenfone 11 Ultra (12 Go RAM / 256 Go stockage) en Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey ou Desert Sand est à 899 euros, au lieu de 999 euros. Cette offre permet de choisir parmi plusieurs coloris tout en bénéficiant d'un tarif réduit. La diversité des options de couleurs répond aux goûts variés des consommateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

