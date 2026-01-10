TUF Gaming A14 : la bête de guerre au format mini d’ASUS

ASUS dévoile son TUF Gaming A14, un PC portable gaming de 14 pouces boosté à l’IA. Ce nouveau modèle allie compacité et puissance grâce au Ryzen AI Max+ 392.

Avec le TUF Gaming A14, ASUS joue la carte de l’innovation mobile. Ce nouveau PC gaming de 14 pouces embarque un processeur AMD Ryzen™ AI Max+ 392 et une NPU puissante pour exécuter les dernières applications IA localement. Léger, performant et pensé pour les gamers nomades, il se positionne comme un pionnier du gaming ultraportable. Une annonce forte en clôture du CES 2026.

Une architecture AMD inédite au service de l’IA locale

Le cœur du réacteur repose sur le processeur AMD Ryzen AI Max+ 392. Ce dernier est une puce hybride qui regroupe 12 cœurs CPU et une section graphique Radeon 8060S particulièrement musclée. L’innovation réside dans l’intégration d’un NPU capable de délivrer 50 TOPS afin de traiter les tâches liées à l’intelligence artificielle sans dépendre systématiquement du cloud.

Qu’il s’agisse de gérer la correction du regard lors d’un stream ou de résumer des documents via Windows Copilot, la machine gère ces processus en local. Cela réduit drastiquement la latence et préserve l’autonomie. Les utilisateurs profitent ainsi d’une fluidité d’utilisation remarquable pour les logiciels créatifs ou les titres e-sport les plus gourmands.

La prouesse thermique d’un châssis de 1,48 kg

Loger une telle débauche de composants dans une coque de seulement 1,69 cm d’épaisseur relevait du défi technique. ASUS a dû repenser son système de refroidissement pour permettre au TUF A14 d’atteindre un TDP de 95 W en mode manuel. La solution est venue d’une nouvelle génération de ventilateurs à 97 pales, capables de brasser un flux d’air bien supérieur aux modèles précédents.

Des micro-perforations situées au niveau du clavier optimisent l’admission d’air frais. Cela garantit que les mains de l’utilisateur restent au frais même après plusieurs heures de jeu intense. Ce design intelligent prouve qu’un ultraportable peut maintenir une cadence élevée sans subir de bridage thermique gênant.

Un PC gaming polyvalent et évolutif

Malgré sa compacité, le FA401EA ne fait aucune impasse sur la connectivité et l’évolutivité. Il embarque de la mémoire LPDDR5X en quad-channel et propose deux emplacements SSD M.2, une rareté sur ce segment qui permet aux utilisateurs d’étendre leur stockage selon leurs besoins.

Pour les déplacements, la compatibilité avec la charge USB Power Delivery via le port Type-C permet de s’affranchir des briques d’alimentation trop encombrantes. Le TUF Gaming A14 est prévu pour une sortie en France au deuxième trimestre 2026. Il sera vendu à partir de 2 299 €. Ce modèle semble prêt à séduire ceux qui refusent de choisir entre un sac à dos léger et une expérience de jeu sans compromis.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

