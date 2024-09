ASUS lance Vivobook S15 et ProArt PZ13 pour créateurs avec Snapdragon X Plus

ASUS annonce le lancement des nouveaux Vivobook S15 et ProArt PZ13, les premiers PC au monde équipés du processeur Snapdragon X Plus. Ces appareils innovants promettent des performances IA avancées et une autonomie prolongée. Ils s’adressent aux utilisateurs créatifs et professionnels.

Copilot+ PC : le Vivobook S15 et le ProArt PZ13

ASUS dévoile ses derniers modèles Copilot+ PC : le Vivobook S15 et le ProArt PZ13. Alimentés par le processeur Snapdragon X Plus à huit cœurs, ces ordinateurs se démarquent par une puissance IA inédite sur le marché. ASUS met en avant une réactivité exceptionnelle et une autonomie impressionnante. La marque tient à rendre la technologie de pointe accessible à tous.

Le Vivobook S15, ultraportable fin et léger, arbore un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution 3K, parfait pour les professionnels mobiles. De son côté, le ProArt PZ13 est un modèle détachable de 13 pouces. Il est conçu pour les créateurs avec un écran tactile OLED et un stylet en option. Ces appareils s’inscrivent dans la continuité du succès des Copilot+ PC lancés par ASUS en mai 2024.

Des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs créatifs

Le Vivobook S15 est doté d’un design raffiné avec un châssis en métal de 14,7 mm et un poids de seulement 1,42 kg. Sa batterie de 70 Wh permet jusqu’à 19 heures d’utilisation et se recharge rapidement grâce à l’USB-C Easy Charge. Les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités alimentées par l’IA, comme StoryCube et Cocreator, pour stimuler la créativité. Côté connectivité, le Vivobook S15 offre deux ports USB4, un port HDMI 2.1 et un slot microSD. Cela promet des performances optimales pour le travail et le divertissement.

Le ProArt PZ13 se distingue par sa conception détachable et son écran OLED de 13 pouces, idéal pour une utilisation en déplacement. Léger et résistant, il pèse seulement 0,85 kg et répond aux normes de durabilité militaire. Sa batterie assure jusqu’à 21 heures de lecture vidéo, une aubaine pour les créateurs qui voyagent fréquemment. ASUS dote ce modèle de plusieurs outils IA, dont ProArt Creator Hub, pour faciliter l’optimisation des flux de travail.

Disponibilité et prix de ces nouveaux produits Asus

Les nouveaux modèles ASUS seront disponibles dès le 9 septembre 2024. Le Vivobook S15 sera proposé à partir de 999 € TTC, tandis que le ProArt PZ13 débutera à 1 299 € TTC. Les deux modèles seront vendus chez tous les revendeurs partenaires et sur l’ASUS Store.

Le lancement des Vivobook S15 et ProArt PZ13 confirme l’engagement d’ASUS à démocratiser l’accès aux technologies avancées. Avec des fonctionnalités IA puissantes et une conception centrée sur l’utilisateur, ASUS continue de redéfinir les standards de l’informatique portable pour répondre aux besoins des professionnels et créateurs du monde entier.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.