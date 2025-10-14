Assassin’s Creed Shadows : la version Nintendo Switch 2 confirmée par des leaks

Le secret était bien gardé, mais les rumeurs prennent enfin corps ! Alors que le jeu cartonne sur les autres plateformes, une liste accidentelle sur le site d’un retailer français vient de révéler l’existence d’une version Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows.

Oubliez la cartouche traditionnelle, place à une « Game-Key Card » pour cette adaptation très attendue. Entre contraintes techniques et stratégie éditoriale, le Japon féodal s’apprête à vivre une nouvelle révolution… cette fois-ci en mode portable !

Assassin’s Creed Shadows sur Switch 2 : la fuite qui confirme la rumeur

L’ombre de la Switch 2 plane décidément sur l’univers d’Assassin’s Creed. Alors que le dernier opus de la saga Ubisoft est disponible depuis mars sur PC et consoles nouvelle génération, une liste prématurée sur le site du retailer français Auchan a mis en lumière une version Nintendo. Cette découverte fortuite ajoute une pièce convaincante au puzzle des rumeurs qui circulent depuis 2024 concernant un portage sur la console hybride.

Une boîte pas comme les autres

La particularité de cette édition physique réside dans son format innovant. Point de cartouche traditionnelle ici, mais une « Game-Key Card » qui trône fièrement sur l’image du produit. Ce choix s’explique aisément quand on connaît le poids du jeu : entre 100 et 123 Go selon les versions, soit bien au-delà de la capacité maximale des cartouches Switch 2 actuelles limitées à 64 Go. Une contrainte technique qui pousse les éditeurs vers des solutions alternatives.

Pourquoi ce format dématérialisé ?

Au-delà de la simple question de capacité, ce format offre des avantages non négligeables. Les temps de chargement s’en trouvent accélérés lorsque le jeu est installé sur la mémoire interne de la console.

Économiquement parlant, ces cartes-clés reviennent également moins cher à produire que les cartouches traditionnelles. Un trio gagnant qui explique pourquoi de nombreux éditeurs tiers adoptent progressivement ce système, malgré les réticences des joueurs attachés au support physique.

Les indices s’accumulent

Cette fuite retailer fait écho aux déclarations d’Yves Guillemot, le PDG d’Ubisoft. Lors d’une conférence financière en juillet 2025, il évoquait de « nouvelles versions » à venir pour Assassin’s Creed Shadows, tout en confirmant un jeu Switch 2 non annoncé pour l’exercice en cours. Des propos qui prennent aujourd’hui tout leur sens. Le timing correspond parfaitement, la version iOS ayant déjà été officialisée mais attendant toujours sa date de sortie.

Une stratégie Nintendo déjà en marche

Ubisoft manifeste un intérêt croissant pour la plateforme Nintendo. C’est le cas comme en témoigne la sortie de Star Wars Outlaws sur l’eShop en septembre dernier. Cette possible adaptation d’Assassin’s Creed Shadows s’inscrirait donc dans une logique de soutien continu au constructeur japonais.

Reste à voir comment les développeurs parviendront à optimiser cet univers ambitieux pour les capacités de la Switch 2. Entre compression agressive et réduction de la qualité des textures, il y a du boulot. Le défi technique est de taille, mais la promesse de pouvoir explorer le Japon féodal en mode portable pourrait bien valoir tous les compromis.

