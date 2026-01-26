De Pokémon à l’action pure : plongée dans Beast of Reincarnation selon son directeur

Et si l’aventure Pokémon prenait une tournure radicalement plus sombre et musclée ? C’est le pari audacieux de Beast of Reincarnation.

Son directeur lève le voile sur ce projet choc : il n’est plus question de voir des combats mignons tour par tour, place à une frénésie d’action où les créatures mythiques livrent des duels spectaculaires et impitoyables. Une relecture explosive qui risque de faire rugir de plaisir.

Beast of Reincarnation : Game Freak quitte Pokémon pour l’action pure et dure

L’horizon de Game Freak vient de s’élargir de façon spectaculaire. Lors du Xbox Developer Direct, le studio nippon, célèbre pour avoir donné vie à Pokémon, a dévoilé une longue séquence de gameplay de son prochain titre, Beast of Reincarnation. Une annonce tonitruante, doublée d’une excellente nouvelle : le jeu sortira cet été. Cette apparition confirme les ambitions nouvelles du développeur, qui semble prêt à tourner la page des combats au tour par tour pour se lancer dans une aventure d’action intense et atmosphérique.

Pourquoi Game Freak change-t-il radicalement de direction ?

Beast of Reincarnation est une véritable anomalie dans le catalogue de Game Freak. Alors que le studio s’est construit sur Pokémon et quelques projets indépendants au scope modeste (HarmoKnight, Pocket Card Jockey), ce nouveau-né affiche des ambitions d’une toute autre envergure. Il s’agit d’un action-RPG à part entière, aux combats complexes et au mouvement fluide, baignant dans un style visuel mature et sombre, loin de l’esthétique cartoon historique du studio. Une question brûlante se pose alors : qu’est-ce qui a poussé Game Freak à se lancer dans un projet aussi différent ?

Pour le savoir, nous nous sommes entretenus avec Kota Furushima, le directeur du jeu. L’aventure a commencé il y a six ans, nourrie par un désir personnel de créer quelque chose de nouveau. « Je voulais essayer quelque chose de complètement différent », confie-t-il. Le déclic s’est produit via le « Gear Project », un concours interne créé par le président Satoshi Tajiri (le créateur de Pokémon) pour stimuler la création de propriétés intellectuelles originales au sein de la compagnie. C’est en soumettant son concept à ce concours que Furushima a obtenu le feu vert pour concrétiser sa vision.

Quelle est l’émotion au cœur de cette aventure solitaire ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le point de départ n’était pas de fuir l’ombre de Pokémon, mais de capturer une sensation bien précise. « Je suis parti du concept du sentiment que je voulais transmettre aux joueurs : le sentiment de solitude, d’isolement, mais aussi de chaleur », explique le directeur. C’est autour de ce noyau émotionnel que le gameplay et l’univers du jeu se sont naturellement construits. L’idée fondatrice était simple et puissante : l’histoire d’un voyage aux côtés d’un compagnon.

Pour réaliser cette vision ambitieuse, Game Freak n’a pas hésité à s’entourer. Bien que l’équipe interne dirigeante reste « relativement petite », le studio a fait appel à de nombreux partenaires externes afin de disposer des ressources et des compétences nécessaires. Un effort collectif pour donner vie à un monde inédit, très inspiré, selon Furushima, par la science-fiction et le world-building magistral de films comme Blade Runner.

À quoi ressemblera l’aventure d’Emma et Koo ?

Le jeu suit le périple d’Emma, une jeune femme amnésique et dénuée d’émotions, et de Koo, sa créature compagnon. Dans un monde ravagé par une corruption appelée le « fléau », tous deux sont des « maudits », rejetés par la société. L’ironie du sort veut qu’Emma, habituée à combattre des créatures comme Koo, se retrouve à faire route avec lui. Leur objectif ultime : vaincre la Bête de la Réincarnation, l’entité responsable de la déchéance du monde.

Structuré comme un road movie interactif, le jeu n’est ni un monde ouvert pur ni une suite de stages linéaires. Il propose des zones vastes, conçues pour l’exploration. « Il y a pas mal d’espace pour explorer, beaucoup de variations entre les différents environnements », précise Furushima. Les joueurs alterneront entre le combat, l’acrobatie et la résolution de problèmes environnementaux. Par exemple, pour franchir un gouffre, Emma pourra utiliser… ses cheveux, qui se transforment en lianes végétales.

Le combat sera-t-il accessible ou réservé aux hardcore gamers ?

Rassurez-vous, l’approche veut être inclusive. Trois niveaux de difficulté seront proposés, dont un mode « histoire » plus accessible. Mais la vraie richesse du combat réside dans la synergie entre Emma et Koo. Emma excelle au combat rapproché avec son katana et à distance avec des arcs, tandis que Koo déploie des « arts floraux », des attaques basées sur les plantes. La stratégie consiste à combiner leurs capacités pour créer un style de jeu personnel. « Les joueurs ont la liberté de réfléchir à leur propre stratégie », souligne le directeur.

La musique et les créatures puiseront-elles dans le folklore japonais ?

La bande-son, déjà remarquée dans les trailers, épouse les thèmes du jeu. Elle oscille entre des mélodies évoquant la solitude et le désespoir d’un monde en ruine, et des thèmes plus chaleureux pour la relation naissante entre les deux héros. Les thèmes des boss, les Nushi, se distinguent par une instrumentation traditionnelle japonaise, créant une rupture stylistique marquante.

Cette inspiration nippone se retrouve aussi dans la faune et la flore du jeu. Les environnements et les créatures, les Malefacts, s’inspirent directement de la nature et du bestiaire historique du Japon. Les célèbres fleurs de cerisier (sakura) seront ainsi de la partie, ancrant l’aventure dans une esthétique à la fois familière et fantastique pour le public local.

Game Freak peut-il relever le défi technique ?

Face aux critiques récurrentes sur les performances des derniers Pokémon en monde ouvert, la question est légitime. Furushima y répond avec assurance : « Notre objectif n’est pas de produire un titre d’un certain niveau de qualité technique, mais de livrer une expérience de jeu très spécifique. » La fidélité visuelle, l’optimisation et le bug fixing sont considérés comme des outils au service de cette expérience centrale. Le message est clair : l’équipe est focalisée sur la réalisation de sa vision sans compromis sur la jouabilité.

Les boss Nushi vont-ils transformer le monde ?

Les Nushi ne sont pas de simples boss. En tant que lieutenants de la Bête de la Réincarnation, ils corrompent activement les zones autour d’eux, générant des « forêts flétries » qui modifient l’environnement et font apparaître des ennemis. Les vaincre permet d’affaiblir la Bête finale et de gagner de nouvelles capacités. Cependant, leur défaite ne « nettoie » pas magiquement le monde. Le changement réel ne pourra advenir qu’en venant à bout de la menace ultime.

Cette structure encourage le retour dans les zones précédemment visitées, non pas pour débloquer des passages avec une nouvelle capacité (Emma dispose dès le départ des outils nécessaires), mais pour explorer différemment. « C’est le joueur qui monte en niveau », explique Furushima. En maîtrisant mieux les mécaniques, comme l’utilisation des cheveux-végétaux, de nouvelles voies d’accès aux secrets se révèlent.

Et la question que tout le monde se pose : peut-on caresser le chien ?

Dans un monde si rude, un peu de réconfort est toujours le bienvenu. Nous avons posé la question cruciale : peut-on caresser la créature compagnon ? La réponse de Kota Furushima fut un simple et réconfortant : « Oui. » Un détail qui, à lui seul, promet déjà un peu de chaleur au cœur de ce voyage glacé. Quant à une éventuelle version sur Nintendo Switch 2, le directeur reste évasif, n’ayant « rien à annoncer » pour le moment. Une chose est sûre : l’été prochain, Game Freak nous invitera à un voyage d’action et d’émotion comme nous n’en avions jamais vu de sa part.

