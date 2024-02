Cette habitude très répandue tue votre iPhone à petit feu : arrêtez maintenant !

Comment ce geste banal que nous faisons au quotidien avec les applis en arrière-plan peuvent nuire de manière significative à notre iPhone !

Les utilisateurs d’Apple ont souvent cru qu’il était bénéfique de fermer les applications en arrière-plan sur leur iPhone pour économiser la batterie ou améliorer les performances. Cependant, cette croyance est infondée. En réalité, fermer les applications en arrière-plan ne contribue pas à économiser la batterie ni à améliorer les performances du téléphone. Alors, qu’est-ce que vous risquez si vous fermez vos applis en arrière-plan sur votre iPhone ?

Applis en arrière-plan : un impact sur la batterie et les performances de l’iPhone

Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, a confirmé que la fermeture des applications en arrière-plan n’améliore en rien l’autonomie de la batterie. En fait, sur les appareils iOS, la fermeture des applications en arrière-plan ne contribue pas à économiser la batterie.

En effet, la plupart de ces applications sont gelées et leur impact sur la batterie est négligeable. De plus, la fermeture des applications en arrière-plan n’améliore pas non plus les performances du téléphone. Il y a déjà l’iOS qui gère la mémoire vive de l’iPhone de manière efficace par défaut.

En ce qui concerne la confidentialité, forcer la fermeture des applications en arrière-plan ne prévient pas les entreprises de collecter des données, même si les applications sont fermées. Ainsi, le fait de fermer les applications en arrière-plan ne garantit pas la protection de la vie privée des utilisateurs.

Il est important de noter que la fermeture forcée d’une application est différente de la désactivation de l’option « Background App Refresh » (rafraîchissement de l’application en arrière-plan), qui est un moyen plus sûr de résoudre ces problèmes.

En conclusion, il est inutile de fermer les applications en arrière-plan sur un iPhone pour économiser la batterie ou améliorer les performances du téléphone. Au contraire, cela peut même consommer plus de batterie que de les laisser ouvertes. Votre appareil est déjà équipé pour cela !