Découvrez Alexa+ : L’IA qui écoute et anticipe vos besoins

En matière d’assistant virtuel, le monde est déjà bien loti avec Siri de chez Apple, Google Assistant et Alexa d’Amazon. Sauf que ce dernier outil a récemment été amélioré grâce à l’IA, ce qui a donné Alexa+.

Alimenté par l’IA générative, c’est un nouvel assistant personnel qui est soi-disant plus intelligent, plus conversationnel et plus performant. Mais voici ce qu’il en est réellement.

Les tâches que l’IA d’Alexa+ peut effectuer

Concrètement, alors qu’avant, Alexa n’était qu’un assistant virtuel qui pouvait effectuer des tâches limitées, ce n’est plus le cas d’Alexa+, car ce programme a été combiné à celui d’une IA.

Désormais, il suffit de discuter avec afin de se renseigner et d’apprendre. Puis, ce nouvel assistant peut aussi vous aider à vous organiser d’une meilleure manière.

Dans le cadre d’un travail de recherche, Alexa+ serait donc utile pour résumer des sujets complexes et discuter sur pratiquement n’importe quel sujet.

Puis en termes de sécurité, il s’avère qu’Alexa+ peut gérer et protéger votre maison.

Sinon, comme la plupart des gens emploient des assistants pour se divertir, Alexa+ peut faire des réservations si vous voulez aller quelque part. Et il peut vous aider à découvrir et apprécier de nouveaux artistes si vous avez des nouveautés dans votre vie. Sinon, il peut devenir votre personal shopper et acheter pratiquement n’importe quel article en ligne.

C’est un agentic AI domestique

Ensuite, alors que les IA autonomes sont en train de se populariser, Amazon entre également dans la danse. Comme Alexa+ a été conçue sur la base d’une IA, elle peut effectuer des tâches comme un humain. Par exemple, cet assistant peut vous suggérer de commencer votre trajet plus tôt si la circulation est dense. Il peut aussi vous indiquer qu’un cadeau que vous voulez acheter est en promotion. C’est à peu près ce que ferait un agentic AI.

D’ailleurs, à ce que dit la description de ses concepteurs, que vous parliez à demi-mot, utilisez des expressions familières ou complexes, Alexa+ comprend ce que vous voulez dire. C’est comme interagir (en anglais) avec une vraie personne.

En effet, cet outil a été conçu à l’aide de puissants modèles de langage (LLM) disponibles sur Amazon Bedrock.

Alexa+ est un espion mais également un majordome efficace

Par contre, cette technologie pourrait ne pas convenir aux personnes qui ne désirent pas que leurs informations privées soient 100% connues par une machine.

Il s’avère qu’Alexa+ peut se souvenir de ce que vous avez acheté, ce que vous avez écouté, des vidéos que vous avez regardées. L’assistant connaît l’adresse à laquelle vous expédierez vos produits et la façon dont vous aimez payer. Mais vous pouvez également lui demander de se souvenir de choses qui rendront l’expérience plus utile pour vous.

Toutes ces données sont certes centralisées dans le tableau de bord Alexa Privacy, construit sur l’infrastructure sécurisée d’AWS, mais rien n’est moins sûr.

Disponibilité de l’IA d’Alexa+

Alexa est déjà disponible sur smartphone, à domicile, au travail et dans les véhicules autonomes. Les gens pourront également accéder à Alexa+ via une application mobile disponible sur l’App Store d’Apple et la boutique Google Play et sur un navigateur Alexa.com. Enfin, vous pouvez entamer une conversation avec Alexa+ sur votre appareil Echo. Sinon, Alexa+ coûte 19,99 $ par mois, mais est gratuit pour tous les membres Prime.

