Alerte : Stellantis rappelle 13 000 véhicules en urgence. Votre voiture est-elle sur la liste ?

Le groupe Stellantis lance le rappel de 13 000 véhicules en France à cause d’un bug informatique qui fausse tout l’affichage. Si votre voyant de pression des pneus s’allume sans raison, cela vous concerne aussi !

Le géant automobile a commis une erreur de programmation dans ses calculateurs. Ce défaut touche des modèles populaires sur toute la gamme. Les propriétaires doivent vite procéder aux vérifications si leur véhicule est concerné.

Pourquoi Stellantis rappelle-t-il ces 13 000 véhicules ?

Un simple problème de paramétrage informatique provoque ce chaos. Le contrôle électronique de stabilité (ESC) souffre effectivement d’un mauvais étalonnage en usine. Le système de surveillance de pression des pneus (TPMS) devient alors totalement imprécis.

Les conducteurs voient soit un voyant orange s’allumer sans raison valable. Soit, pire encore, ils roulent sous-gonflés sans aucune alerte. Cette défaillance touche une large palette de la gamme Stellantis, d’où ce rappel de plus de 13 000 véhicules. Plus précisément, 13 234 voitures. Elle balaie les segments de la citadine à l’utilitaire léger. La sécurité routière impose donc une correction rapide de ce défaut.

Quels modèles précisément doivent retourner en concession ?

La liste des véhicules concernés s’étend sur plusieurs marques du groupe. D’abord, Peugeot voit son 2008 et son Partner visés par le rappel. Ensuite, Citroën doit rappeler son utilitaire Berlingo. DS n’échappe pas non plus avec son 3 Crossback. Opel enregistre quant à elle trois modèles touchés : l’Opel Corsa, Mokka et Combo. Fiat voit également son utilitaire Doblo concerné par ce rappel de 13 000 véhicules chez Stellantis.

Chaque marque possède par ailleurs un calendrier de fabrication très précis. Chez Fiat, la période court du 28 décembre 2023 au 7 mars 2024. Pour Citroën et DS, elle s’étend du 3 novembre 2023 au 3 juillet 2025. Quant à Peugeot, elle ratisse du 6 novembre 2023 au 26 juin 2025. Opel englobe enfin les modèles sortis entre le 28 octobre 2023 et le 27 juin 2025.

Le système TPMS de Stellantis fonctionne en fait de manière indirecte. Contrairement aux valves électroniques haut de gamme, il utilise les capteurs ABS et ESC. La logique est simple : un pneu dégonflé voit sa circonférence diminuer. Il tourne donc légèrement plus vite que les autres roues. C’est le gros problème constaté chez ces 13 000 véhicules que Stellantis rappelle.

Le calculateur analyse ces différences de vitesse pour détecter les pertes d’air. Cela dit, le paramétrage erroné de l’ESC fausse complètement cette interprétation. Le cerveau électronique panique alors sans raison. Il affiche des messages d’erreur infondés ou rate les vraies crevaisons. Ce dysfonctionnement met les conducteurs en danger sans leur donner la possibilité de réagir.

Que doit faire le propriétaire d’un véhicule concerné ?

Stellantis organise actuellement le retour en concession des 13 000 véhicules touchés par ce rappel. Les propriétaires recevront un courrier les invitant à prendre rendez-vous. Par contre, je vous recommande de ne pas attendre cette notification pour vérifier votre éligibilité. Contactez directement votre concessionnaire habituel.

La réparation s’avère heureusement très simple. Les ateliers brancheront leur valise de diagnostic sur votre véhicule. Ils procéderont ensuite à une mise à jour logicielle de l’ESC. Cette intervention injecte les bonnes valeurs de calibrage dans le système. Elle ne requiert aucun démontage mécanique fastidieux. De plus, l’opération dure une demi-heure montre en main. Et gros bonus : Stellantis prend l’intégralité de la facture à sa charge.

