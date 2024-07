Alerte : Bouygues Telecom réinvente l’internet mobile avec des débits hallucinants !

Bouygues Telecom vient de créer la surprise en décrochant la première place ex aequo pour la performance de son Internet mobile en France métropolitaine. Selon le dernier baromètre semestriel de nPerf, l'opérateur a obtenu un score très élevé de 97 445 nPoints au premier semestre 2024. Cette consécration vient couronner les investissements continus du groupe en matière de couverture réseaux 4G et 5G.

L'entreprise s'est surtout distinguée par la faible latence de ses connexions. Mais aussi pour la qualité exceptionnelle de son service de streaming vidéo YouTube, ses vitesses de téléchargement ultra-rapides et sa navigation internet fluide. Des résultats qui témoignent de son engagement à proposer à ses clients une connexion Internet mobile de très haute qualité, toutes technologies confondues.

Une croissance soutenue des abonnés

Grâce à ces excellentes performances techniques, Bouygues Telecom poursuit la croissance de son parc d'abonnés. L'opérateur compte actuellement 23,6 millions de clients pour la téléphonie mobile et 4,9 millions de clients pour l'Internet fixe. Son chiffre d'affaires a atteint 7,7 milliards d'euros fin 2023.

Bouygues Telecom poursuit par ailleurs activement le déploiement de son réseau 5G. Celui-ci couvre dès à présent plus de 16 000 communes françaises et plus de 80% de la population. L'opérateur entend ainsi asseoir sa position de challenger sur le marché des télécommunications, face aux deux leaders historiques que sont Orange et SFR.

Une stratégie écoresponsable ambitieuse

Parallèlement à ses succès commerciaux, Bouygues Telecom s'est engagé dans une démarche écoresponsable. Le groupe vise une baisse significative de ses émissions carbonées d'ici 2027. Ses nouveaux objectifs en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ont été approuvés par Science Based Targets. Ce dispositif certifie leur conformité avec les accords de Paris sur le climat.

Cet engagement environnemental contribue à placer Bouygues Telecom comme un acteur incontournable du paysage français des télécommunications. L'opérateur parvient à allier performance technique de pointe, croissance commerciale et responsabilité écologique. Sa récente consécration pour la qualité de son Internet mobile vient confirmer la justesse de sa stratégie axée sur l'innovation et l'expérience client. Bouygues Telecom s'impose désormais comme une référence en matière de connectivité mobile en France.



Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

