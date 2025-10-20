Une climatisation intelligente et responsable signée Airton

Avec son modèle Monosplit A+++, Airton réinvente la climatisation connectée éco-performante. Entre confort thermique, sobriété énergétique et design intelligent, cette solution française conjugue innovation et responsabilité.

Puisque domotique s’invite dans tous les foyers, le confort thermique se réinvente lui aussi à l’ère du numérique. Avec son nouveau modèle Monosplit A+++, la marque française Airton franchit une étape décisive : rendre la climatisation connectée à la fois plus simple, plus silencieuse et surtout plus économe.

Une climatisation intelligente pensée pour le quotidien

Conçue pour s’intégrer dans une maison moderne, la climatisation Monosplit A+++ associe design épuré et intelligence embarquée. Grâce à la connectivité Wi-Fi, l’utilisateur peut piloter son appareil depuis une application mobile, ajuster la température, programmer les horaires ou activer le mode nuit, même à distance.

Cette centralisation du contrôle montre l’évolution naturelle du foyer connecté : mieux gérer l’énergie sans effort. Airton mise sur la puissance du numérique et la précision des capteurs intégrés. L’objectif : offrir une expérience fluide et intuitive. L’appareil apprend même à anticiper les besoins selon l’usage et la température extérieure. Il garantit ainsi un confort constant sans gaspillage.

Une performance énergétique au sommet

Au-delà du confort, c’est la sobriété énergétique qui distingue le Monosplit A+++. Avec un SEER de 8,5 et un SCOP de 4,6, ce climatiseur atteint les plus hauts standards actuels, classé A+++ en chauffage comme en climatisation. Ces chiffres ne sont pas qu’un argument marketing : ils se traduisent par près de 19 % d’économies d’énergie par rapport à un modèle A++, soit environ 75 kWh et 4,2 kg de CO₂ économisés chaque année.

De quoi répondre aux nouvelles exigences des foyers et aux ambitions de la transition énergétique française. Devant les tensions sur le réseau électrique, cette optimisation énergétique prend tout son sens. Airton réduit la consommation sans compromettre la performance. L’entreprise démontre ainsi qu’innovation et responsabilité peuvent avancer de concert.

Un design responsable, du produit à l’installation

Le soin apporté à la conception ne se limite pas à l’apparence. Airton a développé une solution plus propre dès la phase d’installation. Son système ReadyClim®, préchargé en gaz R32, permet une mise en service rapide et totalement hermétique. Cela limite les risques de fuite. Ce choix de gaz, à faible potentiel de réchauffement global, s’inscrit dans une démarche de climatisation durable.

Le design minimaliste du Monosplit A+++ s’accorde à toutes les ambiances intérieures, tandis que son fonctionnement silencieux en fait un allié discret. Proposé à 499 €, le modèle se veut accessible et compétitif face aux géants asiatiques du secteur. Une façon de rappeler qu’une innovation peut être française, performante et respectueuse de l’environnement. Airton signe une évolution de la climatisation connectée éco-performante.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

