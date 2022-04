Elden Ring : bientôt la série animée adaptée du jeu ?

Elden Ring vient de dépasser le cap des 12 millions de vente et Bandai Namco pense que le jeu est fin prêt pour une extension animée.

Le jeu Elden Ring sorti depuis moins de deux mois, s’est rapidement imposé comme une référence sur son secteur. Il a repris les anciens titres de type Souls de FromSoftware, Dark Souls III, Bloodborne et Sekiro : Shadows Die Twice. Un ambitieux RPG d’action en monde ouvert en est ressorti, une magnifique combinaison de Skyrim et Breath of the Wild.

Bandai Namco reconnait que ce jeu a un potentiel illimité. L’éditeur de jeux vidéo japonais a déclaré qu’il développerait Elden Ring en tant que jeu et en utilisant toutes les parties de l’IP. Il y a de fortes chances que ce jeu soit adapté en une série animée.

L’animation, le modèle par excellence des adaptations de jeu

Au sein de la communauté des joueurs, il y a ce que l’on appelle « la malédiction du jeu vidéo » lorsque l’on parle d’adaptations. Cela s’applique notamment aux adaptations théâtrales à l’écran. La série animée Castlevania de Netflix était la première grande adaptation de jeu. Le public a largement apprécié cette adaptation.

Les studios Powerhouse Animations basés au Texas se sont illustrés lors de cette animation. Le mélange de l’esthétique et du ton gothique a réussi le pari de l’adaptation d’un monde de dark-fantasy de jeu vidéo. Il en serait sûrement ainsi d’Elden Ring. Le public attend que ce jeu fasse mieux dans le style artistique 2D dessiné à la main.

Autre emblème de ce renouveau des adaptations animées de jeux vidéo, on peut citer la pétite Arcane sur Netflix.

L’adaptation animée d’Elden Ring: une multitude d’opportunités

Les jeux dark-fantasy Souls de FromSoftware sont connus pour leur narration subtile et non conventionnelle. Ils optent de plus en plus pour les intrigues focalisées sur le gameplay.

Les fans découvrent l’histoire à travers le dialogue plutôt concis des PNJ, les indices environnementaux et les textes affichés. Leur approche laisse une grande latitude à l’interprétation, à l’imagination et au sens de la découverte. Ce qui en augmente l’attrait pour les amateurs de Fantasy.

Les fans doivent jouer les détectives pour en savoir plus sur ces univers. L’impression générale fait penser à un roman captivant qu’à un jeu banal jeu. Une adaptation animée d’Elden Ring pourrait permettre d’explorer d’innombrables endroits du passé de ce jeu et permettre de raconter des histoires plus cinématographiques. Une adaptation animée d’Elden Ring permettrait incontestablement d’accéder à des opportunités plus larges.

