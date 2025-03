Que sous-entend l’accès gratuit d’Alibaba à ses IA génératrices de vidéos et d’images ?

La société de Jack Ma et de Joe Tsai compte accéder au sommet du podium de l’IA en adoptant la même stratégie que DeepSeek face à OpenAI. Alibaba met 4 de ses modèles d’IA en open source, c’est-à-dire qu’on peut y accéder de manière gratuite et voici ce que cela donne.

Dans un contexte mondial où l’IA est utilisée par un grand nombre de personnes, cette nouvelle est un ajout intéressant. Mais voyons les choses de plus près.

Une montée en bourse bien vue en Chine

Les actions d’Alibaba cotées à Hong Kong ont été clôturées et elles sont en hausse de près de 66 % en 2025 après que le 26 février, la société a annoncé qu’elle donnait accès gratuitement à 4 de leurs modèles d’IA.

Il s’agit de T2V-1.3B, T2V-14B, I2V-14B-720P et I2V-14B-480P, le 14B indiquant que le modèle peut accepter 14 milliards de paramètres. Pour les obtenir, il suffit d’aller sur ModelScope et Hugging Face d’Alibaba Cloud.

De plus, la société est considérée comme l’un des acteurs les plus importants dans le domaine de l’IA en Chine. Et les récemment, il s’avère que l’entreprise a bénéficié d’un soutien accru du président chinois Xi Jinping pour le secteur privé national.

https://twitter.com/Alibaba_WanX/status/1892607749084643453

Mettre l’accès des IA d’Alibaba en mode gratuit, un avantage en plus de l’association avec Apple

A l’exemple de Sora d’OpenAI et de Veo 2 de Google, les modèles d’IA accessibles gratuitement permettent de générer des vidéos. Et tout comme Midjourney ou Copilot, ils peuvent créer des images. Ce qui fait que ces IA s’inscrivent très bien dans la tendance actuelle en matière de technologie.

Du côté de chez Apple, c’est aussi l’occasion de se démarquer de nouveau. En effet, le géant américain collaborera avec Alibaba afin de refaire décoller leurs ventes en Chine. L’accès gratuit aux IA d’Alibaba permettra aux possesseurs d’iPhones d’alimenter leurs appareils en la matière.

En effet, si Apple avait entrepris les opérations en étant seul, cela aurait été un échec. En raison des réglementations strictes qui entourent les produits d’IA sur le territoire chinois, le gouvernement est très regardant en la matière. De ce fait, c’est une association gagnant-gagnant qui s’esquisse à l’horizon.

Une technologie qui avantagera tout le monde

Mettre une IA en open source comme ce que DeepSeek a fait est une bonne idée. Cela permet notamment aux chercheurs, aux universitaires et aux entités commerciales de l’employer et leurs données permettront d’entraîner ses IA par la suite.

Mais cela sert également un certain nombre d’autres objectifs, comme la création d’une communauté autour d’un produit.

Sinon, il est à noter que les 4 versions de l’IA d’Alibaba font partie de la série Wan2.1. C’est la dernière version du modèle d’IA de l’entreprise. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le grand public puisse faire un travail de qualité qui peut générer des images et des vidéos à partir de textes et d’images.

