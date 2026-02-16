A Knight of the Seven Kingdoms : pourquoi les fans sont obsédés par l’épisode 5 ?

Si vous n’avez pas encore vu l’épisode 5 de A Knight of the Seven Kingdoms, attention, ça va saigner. Littéralement. L’épisode, intitulé « Au nom de la Mère », contient un moment qui a déjà été qualifié de l’un des plus marquants de tout l’univers Game of Thrones.

En effet, les fans sont obsédés parce qu’ils assistent, en temps réel, au début de la fin d’une ère, avec un épisode qui a déjà décroché la note parfaite de 10/10 sur IMDb. Voici pourquoi.

A Knight of the Seven Kingdoms : l’épisode 5 fracasse les cœurs et les crânes

Attention, âmes sensibles s’abstenir. Le pénultième épisode de A Knight of the Seven Kingdoms, sobrement intitulé « Au nom de la Mère », vient de fracasser les spectateurs sur les réseaux sociaux. Entre un flashback déchirant sur l’enfance de Dunk, un duel à mort entre Ser Duncan et Aerion, et la mort la plus brutale depuis Ned Stark, cette série prouve qu’elle n’a rien à envier à sa grande sœur Game of Thrones. Spoilers, évidemment.

Le procès des sept : à quoi fallait-il s’attendre ?

Comme toujours chez HBO, le pénultième épisode est celui qui fait mal. Le procès des sept tant attendu oppose l’équipe de Dunk (soutenu par Baelor Targaryen et ses chevaliers) à celle d’Aerion, le prince cruel. Mais à peine la joute lancée, l’épisode nous arrache à l’action pour nous plonger dans un long flashback. Une décision audacieuse qui a laissé plus d’un spectateur perplexe pendant les premières minutes.

Pourquoi ce flashback sur l’enfance de Dunk ?

Dès les premières secondes du procès, Lyonel Baratheon lâche une réflexion étrange : les garçons négligés par leur mère se battraient plus fort. Quelques minutes plus tard, on comprend. Le flashback nous transporte dans l’enfance de Dunk, où le jeune garçon (Bamber Todd) et son amie Rafe pillent un champ de bataille dans les envours de Port-Réal. Leur but : vendre ce qu’ils trouvent sur les cadavres pour fuir la ville.

Leur tentative tourne au drame quand Rafe est égorgée par un voleur. Dunk allait subir le même sort quand Ser Arlan de Pennylarbre (Danny Webb), ivre, intervient et tue les agresseurs. Dans la foulée, le vieux chevalier se réveille avec un coup de couteau accidentel.

Il trouve alors Dunk effondré, et le prend comme écuyer. Une scène qui révèle que la guerre est finie (« le Dragon Noir est mort », allusion à Daemon Blackfyre) et que le champ de bataille pillé est probablement le Champ des Herbes Rouges. Un détail pour fans : le cadavre sous lequel ils tentent de sortir un blessé appartient à un Frey, confirmant leur soutien aux Blackfyre.

Ce flashback de 19 minutes, totalement inédit par rapport aux romans, est un pari risqué. Il casse le rythme du procès, mais enrichit considérablement le personnage de Dunk et le lore de Westeros. Le résultat est poignant, même si la sensation d’avoir été « punché » persiste.

#AKnightOfTheSevenKingdoms needs to win all the awards that they can but mostly one for costume, the armours in the show specially for the trial of seven are magnificent 😍😍😍👌👌#AKOTSK pic.twitter.com/AE8ljjHIrA — Karen (@KarenC_Virguez) February 16, 2026

Le duel Dunk vs Aerion : qui l’emporte ?

Après ce long intermède, on retrouve Aerion balançant son morgenstern vers le visage de Dunk au ralenti. Le duel est sanglant, prolongé, presque excessif. Dunk encaisse une quantité invraisemblable de blessures, mais tient bon. Egg hurle pour que le héraut retarde la fin du combat. Maekar, le père d’Aerion, tente désespérément de joindre son fils, même quand celui-ci commence à sérieusement souffrir.

Finalement, Dunk écrase le visage d’Aerion et le traîne devant Lord Ashford pour qu’il se rende. Victoire ! Ouf. Mais c’est sans compter la suite.

Baelor Targaryen est-il vraiment mort ?

Le choc arrive alors que nos héros reprennent leur souffle. Baelor (Bertie Carvel), le prince bien-aimé, demande qu’on l’aide à retirer son heaume. La visière est fendue, dit-il, à cause d’un coup de masse de son frère Maekar. Quand le casque se soulève, l’arrière de son crâne s’arrache, révélant un chaos sanguinolent. Baelor s’effondre dans les bras de Dunk, mort. Le rêve prophétique de Daeron s’est réalisé : un dragon est tombé.

Cette mort est aussi brutale que celle de Ned Stark. Elle a des répercussions immenses pour le royaume. Les fans sur X ne s’en remettent pas : « déchirant », « à fendre le cœur », « le meilleur épisode de tout Game of Thrones »… La série réussit là où beaucoup ont échoué : restituer la violence tragique de Westeros.

Verdict : un épisode réussi malgré des choix risqués ?

Adaptation d’une scène de combat de dix pages en un épisode de 37 minutes, « Au nom de la Mère » prend des libertés. Le flashback de 19 minutes est déroutant à la première vision, mais s’apprécie à la relecture. Le duel prolongé entre Dunk et Aerion, bien que parfois excessif dans les blessures encaissées, tient en haleine. Et la mort de Baelor est un morceau d’anthologie.

La série confirme son statut de successeur spirituel des premières saisons de Game of Thrones. Il ne reste plus qu’à attendre le finale du 22 février pour voir comment Dunk et Egg géreront les conséquences de cette tragédie. Rendez-vous dimanche prochain pour un dernier tour de piste.

