Perdu dans l’ancienne Chine ? Nos 6 astuces pour survivre dans « Where Winds Meet »

Vous venez de poser le pied dans l’ancienne Chine de Where Winds Meet et vous vous sentez déjà un peu… perdu ? Entre les combats de wuxia vertigineux, la politique de cour tortueuse et les paysages immenses, il est facile de se noyer.

Plus la peine de vous faire du mouron ! Nos 5 astuces essentielles vont vous transformer de simple voyageur temporel en héros aguerri. Maîtrisez les arts martiaux, apprivoisez le qinggong et évitez les pièges sociaux pour survivre et briller dans cette épopée en monde ouvert. L’aventure vous attend !

Commencer son aventure dans Where Winds Meet

Ce MMORPG wuxia gratuit offre une profondeur incroyable, mais savoir où concentrer vos efforts au début fait la différence entre peiner et s’épanouir. Vous découvrirez des stratégies essentielles qui transforment les nouveaux joueurs en artistes martiaux redoutables en quelques heures, pas en quelques jours.

Quelle arme devez-vous choisir en premier ?

Votre choix d’armes de départ impacte considérablement vos premières 15-20 heures de jeu. Le parapluie se distingue comme le choix optimal pour les débutants pour plusieurs raisons convaincantes. Contrairement aux autres armes qui se débloquent naturellement via la progression de l’histoire, le parapluie nécessite un investissement de temps important si vous le manquez initialement.

Les lames doubles et l’éventail soigneur se débloquent en 2-3 heures de jeu normal. Ce sont de mauvais choix de départ. Vous pouvez acquérir les lames doubles en terminant des missions de camp spécifiques vers le niveau 25. Par la suite, l’éventail soigneur devient disponible via des quêtes d’aiguille dorée tôt dans votre voyage.

Conseil : Choisissez le parapluie ou la lance comme armes de départ. Elles offrent la meilleure valeur à long terme car les alternatives prennent plus de 15 heures à débloquer naturellement.

Maîtrisez le système de Curiosité pour un pouvoir permanent

Le système de curiosité fournit des améliorations de personnage permanentes que beaucoup de débutants négligent. Ces papillons, criquets et fleurs violettes dispersés dans le monde accordent des bonus de statistiques substantiels lorsqu’ils sont collectés et échangés avec le vendeur de curiosités.

Chaque type de curiosité sert des voies d’amélioration spécifiques :

Fleurs violettes : Augmentations de santé et d’endurance

Criquets : Bonus de puissance d’attaque et de défense

Papillons : Déblocage de capacités spéciales et améliorations des arts martiaux

Important : Ne négligez jamais les curiosités sur votre carte. Ces améliorations permanentes se cumulent de manière significative avec le temps, créant d’énormes différences de puissance entre les joueurs qui les collectent et ceux qui ne le font pas.

Les systèmes essentiels de progression de personnage

Amélioration des Arts Martiaux

Votre niveau d’arts martiaux est directement corrélé à votre puissance de dégâts. Améliorez toujours vos arts martiaux immédiatement lorsque vous montez de niveau – cette seule action fournit la plus grande augmentation de dégâts disponible. L’amélioration coûte des pièces de jade, que vous gagnerez via les quêtes principales et l’exploration régionale.

Amélioration de l’Arsenal

Le système d’arsenal se débloque au niveau 50 et fournit des augmentations de puissance globale du personnage. Ce système vous permet de placer d’anciens équipements dans des emplacements de stockage, accordant des bonus de statistiques permanents basés sur la valeur d’acquisition de l’équipement. Concentrez-vous sur le remplissage des emplacements d’arsenal avec votre équipement de plus haut niveau au fur et à mesure de votre progression.

Défis de Percée

Tous les cinq niveaux à partir du niveau 15, vous ferez face à des défis de percée. Ce ne sont pas de simples barrières de niveau – ce sont d’énormes améliorations d’équipement.

Chaque percée fournit :

Des améliorations complètes de l’équipement

De nouvelles options d’armes

Des récompenses en monnaie substantielles

Des attributions de points de compétence

Avertissement : N’essayez pas les percées sous-équipé. Assurez-vous que vos arts martiaux sont à jour et que vous avez effectué des améliorations d’équipement récentes.

Fondamentaux du combat dont chaque débutant a besoin

Stratégie de changement d’arme

Where Winds Meet encourage le changement d’arme actif pendant le combat. Le parapluie excelle dans cette mécanique – déployez-le comme une tourelle flottante, puis changez pour votre arme secondaire pour le combat direct pendant que le parapluie fournit un tir de couverture.

Une rotation de combat efficace :

Déployez le parapluie en mode flottant

Changez pour la lance/l’épée pour le combat rapproché

Utilisez des capacités de contrôle de foule pour gérer plusieurs ennemis

Revenez au parapluie pour des mouvements de finition à distance

Parade et Esquive

Le jeu propose des fenêtres de parade généreuses, rendant le jeu défensif très viable. Les attaques rouges peuvent être parées pour d’énormes opportunités de contre-attaque, tandis que les attaques jaunes doivent être entièrement esquivées. Pratiquez ces minutages tôt pour éviter de développer de mauvaises habitudes.

Gestion des devises et des améliorations

Efficacité des Pièces de Jade

Les pièces de jade alimentent la plupart des systèmes de progression du personnage. Priorisez les dépenses pour :

Les améliorations d’arts martiaux (priorité absolue)

Les améliorations d’arsenal (niveau 50+)

L’ajustement de l’équipement (lorsque vous avez un surplus de pièces)

Évitez de dépenser des pièces de jade pour des cosmétiques ou des boosts temporaires jusqu’à ce que vous ayez maximisé les systèmes de progression de base.

Récompenses de Progression Régionale

Chaque région offre des récompenses basées sur la découverte via le pourcentage d’exploration. Atteindre des seuils spécifiques débloque des capacités cruciales comme la marche sur l’eau et une vitesse de déplacement améliorée. Ces améliorations de qualité de vie deviennent essentielles pour traverser le monde efficacement.

Info : Visez une complétion régionale à 100 % avant de passer à de nouvelles zones. Les améliorations permanentes impactent significativement votre expérience de jeu globale.

Conseils avancés pour une progression rapide

Optimisation des Points de Talent

Débloquez les emplacements de talent stratégiquement en fonction de votre style de jeu préféré. Les premiers points de talent devraient se concentrer sur :

Les attaques lourdes pour votre arme principale

Les arts internes pour la mobilité et l’utilité

Les capacités défensives pour la survie

Stratégie d’Ajustement de l’Équipement

Une fois que vous débloquez l’ajustement d’équipement, utilisez les anciennes armes et équipements comme matériaux d’amélioration. Ce système vous permet d’augmenter significativement le niveau de puissance de votre équipement actuel sans attendre de butins aléatoires.

Votre voyage à travers ce monde wuxia expansif devient considérablement plus fluide lorsque vous appliquez ces astuces dans « Where Winds Meet ». Concentrez-vous sur les améliorations permanentes, maintenez les niveaux d’équipement à jour et adoptez le système de combat par changement d’arme.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn