Hissez les voiles et préparez-vous à l’aventure ! Le premier trailer de The Bluff dévoile un duo de choc : Karl Urban et Priyanka Chopra en pirates intrépides.

Ce récit met en scène ces célèbres acteurs dans cette histoire où trahisons, trésors perdus et combats épiques s’entremêlent. Le film promet un souffle d’air salin et d’action pure. L’appel de l’océan n’a jamais sonné aussi bien. Embarquement immédiat pour les sept mers.

1er trailer de The Bluff: Karl Urban et Priyanka Chopra en pirates !

L’appel de l’aventure et de la vengeance résonne dans les Caraïbes. Amazon MGM Studios a dévoilé le trailer explosif de The Bluff, un film de pirates classé R qui met aux prises Karl Urban (The Boys) et Priyanka Chopra Jonas (Citadel). Ce film d’action-aventure, à découvrir en streaming exclusif sur Prime Video à partir du 25 février 2026, promet épées, trahisons et un duel à mort au bord de l’eau turquoise. Accrochez-vous aux cordages, l’embarquement est immédiat.

Une ancienne pirate peut-elle vraiment échapper à son passé ?

L’histoire suit Ercell « Bloody Mary » Bodden (Priyanka Chopra Jonas), une ancienne redoutable pirate qui pensait avoir trouvé la paix aux îles Caïmans avec son mari T.H., leur fils Isaac et sa belle-sœur Elizabeth. Mais son exil est brutalement interrompu par l’arrivée de son ancien capitaine.

Il s’agit de Connor (Karl Urban), assoiffé de vengeance pour une trahison passée. Le synopsis officiel le dit : son monde vole en éclats. Pour protéger sa famille, elle va devoir ressusciter la guerrière qu’elle était, usant de son art du sabre et de pièges ingénieux. Son combat pour la survie devient un chemin vers la rédemption.

Que nous révèle ce premier trailer bourré d’action ?

La bande-annonce, survoltée, pose d’emblée le conflit central. On y voit Connor traquer sans relâche son ancien lieutenant, lui lançant un « Tu pensais que je te laisserais filer ? » glaçant. En face, Bloody Mary se révèle une mère prête à tout, expliquant à ses proches : « Votre père ne m’a pas épousée pour mes talents de cuisinière. »

Les images enchaînent les séquences de combats chorégraphiés, les courses-poursuites et les regards de défi, teasant l’affrontement final inévitable entre les deux ex-équipiers. C’est un mélange d’adrénaline pure et de drame familial, promettant un « thriller de survie » sans temps mort.

Qui se cache derrière la caméra de ce film de pirates ?

Le film est dirigé par Frank E. Flowers (récemment connu pour Bob Marley: One Love), qui a co-écrit le scénario avec Joe Ballarini. La production est portée par un poids lourd du genre : la société AGBO des frères Anthony et Joe Russo (Marvel’s Avengers: Endgame), aux côtés de Priyanka Chopra Jonas elle-même. Parmi les producteurs exécutifs, on note aussi la présence de Zoe Saldaña. Le casting secondaire ajoute de la profondeur avec des visages comme Temuera Morrison (Star Wars) et Ismael Cruz Cordova.

Où verrons-nous ensuite les deux stars ?

Ce projet s’inscrit dans une période chargée pour ses deux têtes d’affiche. Priyanka Chopra Jonas tournera également dans la comédie Judgment Day aux côtés de Will Ferrell et Zac Efron, et reprendra son rôle dans la saison 2 de Citadel. De son côté, Karl Urban enchaînera avec Mortal Kombat II et la cinquième et dernière saison de The Boys, toujours sur Prime Video. The Bluff s’annonce donc comme le point d’orgue d’un début d’année 2026 très martial pour les deux acteurs. Une seule certitude après ce trailer : il ne fait pas bon se mettre en travers du chemin de Bloody Mary.

