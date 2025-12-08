The Boys saison 5 : la bande-annonce est là ! Et les petits détails cachés pleuvent !

La guerre finale est déclarée ! Prime Video vient de lâcher la bande-annonce explosive de la saison 5 de The Boys, et elle déborde de secrets.

Entre le retour fracassant de Butcher, des retrouvailles entre stars de Supernatural et des clins d’œil glaçants, chaque image est un champ de mines narratif. Aiguisez votre regard, car nous avons traqué pour vous les détails les plus fous et les indices les plus vicieux cachés dans ce teaser. Préparez-vous au carnage !

L’ultime récréation : la fin des « Boys » se dévoile pour 2026

Le compte à rebours est officiellement lancé. Alors que les fans retenaient leur souffle depuis le cliffhanger monumental de la saison 4, Prime Video a finalement levé le voile sur la conclusion explosive de The Boys. À l’occasion du panel brésilien de la CCXP, la bande-annonce de la cinquième et ultime saison a été dévoilée. Elle annonce le début de la guerre finale contre Homelander. La série, devenue phénomène culturel, s’apprête à tirer sa révérence dans un fracas promis. Sa date de sortie très attendue : le 8 avril 2026.

Un monde à la merci d’Homelander

Selon le nouveau synopsis, l’Amérique est devenue le jardin d’un seul homme : Homelander. Régnant sans opposition réelle, il impose ses caprices erratiques et mégalomanes sur un monde complètement assujetti. Dans cet univers étouffant, nos héros sont dispersés et en grande difficulté. Hughie, Mother’s Milk et Frenchie croupissent dans un sinistre « Camp de la Liberté », tandis qu’Annie (Starlight) tente désespérément d’organiser une résistance face à la force écrasante des Supers. Kimiko, elle, a purement et simplement disparu des radars.

Le retour de Butcher, et il a une solution radicale

Mais l’espoir, aussi ténébreux soit-il, refait surface avec le retour de Billy Butcher. L’homme, plus déterminé que jamais, réapparaît avec une arme de destruction ultime. C’est un virus capable d’effacer de la carte tous les Supers. Cette décision radicale met en branle une cascade d’événements. Et selon le studio, ils « changeront à jamais le monde et tous ses habitants ». Karl Urban, l’interprète de Butcher, a d’ailleurs teasé lors d’un panel que la saison sera sanglante, promettant plusieurs morts, et ce, dès le tout premier épisode. Le ton est donné.

Des retournés et de nouvelles têtes dans la mêlée

La bande-annonce réserve aussi son lot de surprises castings. On y aperçoit Jared Padalecki, qui rejoint ainsi son ancien co-vedette de Supernatural, Jensen Ackles, confirmé comme régulier dans le rôle de Soldier Boy. Les fans de la série dérivée Gen V pourront également se réjouir. Certains de ses personnages feront le voyage pour cette bataille finale. Enfin, on obtient un premier aperçu d’Ashley, transformée après s’être injectée du Composé V à la fin de la saison précédente. Cela ajoute une nouvelle variable au chaos ambiant.

Le grand final se programme sur Prime Video

Prime Video orchestrera la fin de la saga avec un calendrier de diffusion précis. Le lancement aura lieu le 8 avril 2026 avec deux épisodes dévoilés d’emblée, suivis d’un épisode hebdomadaire jusqu’au dénouement ultime, prévu le 20 mai 2026. « C’est le climax, les gens. Il va se passer des trucs énormes », conclut le synopsis. Après des années de sueur, de sang et de satire extrême, The Boys s’apprête à livrer son dernier combat, et il promet d’être absolument diabolique.

