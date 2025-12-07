Les 7 Personnages les plus menacés de mourir dans The Boys saison 5

Accrochez-vous à vos sièges, la saison 5 de The Boys s’annonce comme un véritable carnage ! Alors qu’Homelander règne en maître et que Butcher est plus déterminé que jamais, certains personnages voient leur espérance de vie fondre à vue d’œil.

Entre héros fragiles, anciens alliés en sursis et traîtres potentiels, voici les 7 têtes qui pourraient bien tomber en premier. Prêt pour un tour d’horizon des condamnés les plus probables ? C’est parti.

Feu d’artifice final pour Firecracker ?

L’arrivée tonitruante de Firecracker dans la saison 4 pourrait bien trouver une conclusion explosive dès le premier épisode. Malgré son statut au sein des Sept, son utilité pour Homelander s’amenuise aussi vite que sa popularité. Ses compétences de combat limitées et sa langue bien trop acérée la rendent vulnérable face à la résistance de Starlight et à la rage meurtrière de Billy Butcher. Même Homelander lui-même, excédé, pourrait l’éliminer pour l’exemple. Sa place dans la narration future semble incertaine, faisant d’elle la candidate idéale pour une première victime marquante.

Le sacrifice ultime de Polarity

Bien qu’il n’ait jamais officiellement croisé la route des Boys, le héros de Gen V pourrait faire une entrée tragique dans la série mère. Son sacrifice volontaire en finale de saison 2 l’a livré à Vought, les mains presque liées. Désormais prisonnier potentiel d’Homelander en plein délire de grandeur, Polarity risquerait de servir d’exemple sanglant pour intimider les traîtres. Une exécution publique, à la fois brutale et symbolique, correspondait parfaitement au ton sombre promis pour cette ultime saison.

L’avenir cendré d’Ashley Barrett

La transformation d’Ashley Barrett sous l’effet du Composé V reste un mystère angoissant. Si certains rêvent d’une métamorphose en super-héroïne redoutable, les propos de Sister Sage laissent penser que les résultats furent… décevants, voire hideux. Dans ce cas, son sort entre les mains d’un Homelander dégoûté et sans pitié ne serait guère enviable. Sa mort, rapide et sans gloire, serait cruelle mais cohérente avec l’univers impitoyable de The Boys, privant peut-être ce personnage historique de l’arc de rédemption que certains espéraient.

La fin d’un roi déchu : Stan Edgar

L’intelligence et la froide détermination de Stan Edgar ont toujours été ses armes face à Homelander. Sa tentative de recrutement de Marie dans Gen V prouve qu’il n’a pas renoncé à reprendre le contrôle de Vought. Mais hors de son bunker, l’ancien CEO n’est qu’un homme sans super-pouvoirs, une proie facile pour un Homelander traquant ses ennemis. Son désir de revanche et son implication potentielle dans la résistance pourraient sceller son destin dès le premier épisode, offrant un choc narratif à la mesure de l’enjeu final.

Black Noir II, victime désignée de Butcher

Un deuxième Black Noir a déjà pris la relève, mais son espérance de vie semble tout aussi limitée. Alors qu’Homelander reste une menace évidente, c’est vers Billy Butcher que se tournent les pronostics. Dopé au Composé V et démontrant une brutalité sans limites, Butcher a pour mission d’éradiquer tous les supers affiliés à Vought. Isoler et abattre le nouveau Black Noir dès le premier épisode serait un moyen puissant d’affirmer sa force renouvelée et de lancer sa campagne d’extermination pour la saison finale.

Un au revoir déchirant pour Frenchie ?

Membre originel et cœur moral de l’équipe, Frenchie incarne l’attachement émotionnel des fans. Mais justement, cela fait de lui une cible de choix pour un dernier choc narratif. Son arc étant largement accompli, sa mort soudaine prouverait que personne n’est à l’abri dans cette ultime ligne droite. Même si un titre d’épisode suggère un focus sur lui, Kimiko et MM plus tard dans la saison, il pourrait s’agir d’un flashback ou d’un piège narratif. Son sort reste en suspens.

Sister Sage : la chute de l’intelligence suprême

Après les événements de Gen V, Sister Sage se trouve sur la corde raide la plus dangereuse. Sa collaboration secrète avec Godolkin, révélée au grand jour, a trahi la confiance d’Homelander, qui déteste par-dessus tout qu’on lui cache des choses. Même avec son intelligence surhumaine, elle pourrait être devenue superflue pour un Homelander au sommet de son pouvoir. Qu’il la tue par dépit ou qu’elle tombe sous les coups de Butcher ou Starlight, il est difficile d’imaginer la personne la plus intelligente du monde survivre à la tempête qui s’annonce.

