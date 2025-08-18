Young Millionaires Saison 1 : Explication de la fin

Quatre ados marseillais gagnent 17 millions à la loterie… mais ne peuvent pas les toucher ! C’est le plot de Young Millionaires sur Netflix. Entre profs accidentés, chantage et retournements incroyables, leur rêve de richesse vire au cauchemar.

Qui est le mystérieux maître-chanteur ? Victoire est-elle vraiment une alliée ? Et surtout, récupéreront-ils leur argent avant la fin ? Spoilers et révélations au programme !

Un jackpot qui tourne au cauchemar

Quatre ados marseillais – David, Léo, Samia et Jess – remportent 17 millions à la loterie… mais découvrent qu’ils sont trop jeunes pour toucher l’argent ! Entre fêtes délirantes et dettes qui s’accumulent, leur rêve de richesse se transforme en parcours du combattant.

Quel est leur plan ? Eh bien c’est de convaincre leur prof, M. Pivot, de retirer les gains pour eux. Sauf que ce dernier est victime d’un accident et finit dans le coma, laissant le ticket disparaître. C’est alors qu’entre en scène Victoire, une camarade mystérieuse qui prétend les aider… mais cache bien des secrets.

Victoire, alliée ou ennemie ?

Victoire, 18 ans, semble être leur sauveuse en encaissant le gain à leur place. Mais très vite, les mensonges s’accumulent. On droit à une fausse histoire sur la mort de ses parents. Elle se fait connaître sous un nom d’emprunt. Elle s’appelle Katarina, en réalité. Et surtout, elle dissimule des cartes bancaires pour garder le contrôle de la situation dans la série.

Le groupe découvre qu’elle a menti pour se faire accepter, après avoir été victime de revenge porn. C’est certes touchant, mais la confiance est rompue. Pire, un mystérieux maître-chanteur commence à les harceler. Il les force à des défis humiliants sous peine de les envoyer en prison pour la tentative d’escroquerie et l’accident de M. Pivot.

Le corbeau démasqué : Paul, l’ex toxique

La révélation finale est explosive : le maître-chanteur n’est autre que Paul. C’est l’ex petit ami de Samia, obsédé par elle et jaloux de son rapprochement avec Léo. Il a piraté leurs téléphones, installé des caméras cachées dans la chambre de Léo, et orchestré toute cette machination pour jouer les héros… et récupérer Samia.

Les amis ont dû passer des défis sadiques. Léo a dû rompre avec sa petite amie, David jeter la couverture offerte par sa mère biologique, et Jess emmener sa mère à un dîner gênant où elle a fait se confronté ses parents biologiques.

Imaginez un père riche après une soirée de beuverie qui ne se souvient pas avoir mis une inconnue enceinte. Oui, c’est galère. C’est donc à un véritable jeu psychologique que les adolescents ont du être confronter pour tester leur amitié.

Le piège ultime : Victoire passe en mode espionne

Pour se venger, le groupe et Victoire montent un stratagème tordu. Ils laissent Paul croire qu’il a gagné, lui font signer un faux contrat (50 actions au lieu de 50% de l’argent), et l’humilient en public lors de la bar-mitsva de David.

Qu’est-ce qui a changé la donne ? Une vidéo « Game Over » projetée devant tout le monde, scellant sa défaite. Le groupe récupère enfin l’argent, mais pas sans conditions : M. Pivot, sorti du coma, exige désormais 2 millions pour son silence.

Happy end… ou presque !

L’argent est enfin entre leurs mains, et le groupe termine sur la plage, prêt à investir plutôt que de tout claquer. Mais des questions subsistent : Samia et Léo vont-ils officialiser leur romance ? David retrouvera-t-il ses parents ? Et Paul, humilié mais toujours libre, pourrait bien revenir pour une vengeance… Par conséquent, une saison 2 pourrait bien lever le voile sur ces mystères.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn