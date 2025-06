Spoiler – Les pires retournements arrivent dans Squid Game saison 3

Ils ne sont plus que 70 à marcher sur un champ de mines, le regard vide et les nerfs à vif. La saison 3 de Squid Game débute là où l’humanité s’est déjà effondrée : au cœur du jeu.

Squid Game saison 3 débarque le 27 juin sur Netflix avec une tension maximale. Après le carnage final de la saison précédente, seuls 70 participants restent en lice, tous marqués physiquement et psychologiquement. Leur avenir dépend désormais des prochaines épreuves, plus impitoyables que jamais.

Le survivant emblématique Gi-hun reste en vie, mais n’est plus l’homme qu’il était. Rongé par la culpabilité et la perte, il peine à se relever. Le choc d’avoir vu son ami Jeong-bae exécuté sous ses yeux par le maître du jeu l’a profondément marqué. Il conserve néanmoins une rancune vive envers Dae-ho (n°338), qu’il accuse d’avoir trahi leurs alliés. « Il savait que sans munitions, nous étions condamnés », murmure Gi-hun dans la bande-annonce.

Un groupe de résistants fragilisé mais déterminé

Parmi les anciens compagnons de Gi-hun, plusieurs visages familiers reprennent le combat. Hyun-ju (n°120), ancienne des Forces Spéciales, conserve un sang-froid redoutable. Geum-ja (n°149) et son fils Yong-sik (n°007) représentent l’attachement familial, tandis que Seon-Nyeo (n°044), voyante intuitive, continue de lire entre les lignes du jeu.

La jeune Jun-hee (n°222), enceinte, affronte les dangers pour son futur enfant, malgré les tensions persistantes avec Myung-gi (n°333), son ex, influenceur crypto controversé. Ses mauvais conseils ont causé la ruine de plusieurs concurrents.

Des antagonistes de plus en plus menaçants

Face aux survivants désabusés, les partisans du jeu forment un bloc terrifiant. Nam-gyu (n°124), ancien bras droit de Thanos, a repris le flambeau du commandement. Il dirige désormais un groupe organisé et impitoyable. Min-su (n°125), autre figure inquiétante, cache derrière un air réservé une brutalité sans remords. La fin de la saison 2 l’a vu poignarder la joueuse 380, pourtant fidèle alliée, sans la moindre hésitation.

Certains joueurs agissent par nécessité plus que conviction. C’est le cas d’Im Jeong-dae (n°100), joueur âgé criblé de dettes. Pour survivre, il a formé une alliance tactique. Son bras droit Kim Gi-min (n°203) exécute les basses besognes. Il est épaulé par deux fidèles : Kim Yun-tae (n°353) et Lee Seung-won (n°336), loyaux mais méfiants. Leur survie repose sur leur discipline et leur sens de l’anticipation.

Une ultime saison chargée de tensions et de révélations

Alors que six épisodes inédits s’apprêtent à conclure cette série devenue phénomène, les attentes sont élevées. La question centrale reste la même : qui survivra ? Les alliances se feront et se briseront. Chaque décision aura un prix. L’ambiance semble plus pesante, la violence plus brutale et les masques tombent.

À travers la confrontation entre Gi-hun et Dae-ho, entre Jun-hee et Myung-gi, entre Nam-gyu et les derniers idéalistes, la série interroge notre rapport au choix, à la trahison et à la survie. Une chose est sûre : personne ne sortira indemne des dernières épreuves. Rendez-vous sur Netflix le 27 juin pour découvrir l’ultime chapitre de cette compétition sanglante.

