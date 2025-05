Squid Game saison 3 : le joueur 456 prêt à tout pour finir le jeu

« Il est temps de jouer une dernière fois. » Le joueur 456 revient pour régler ses comptes dans un affrontement final, face au Front Man, dans une saison 3 où plus rien ne sera épargné.

Netflix dévoile enfin la bande-annonce de la saison 3 de Squid Game, annoncée comme la dernière. Le suspense laissé à la fin de la saison 2 trouve enfin un prolongement tendu. Le joueur 456, Gi-hun, retrouve le terrible Front Man pour un ultime face-à-face. La série, écrite comme un arc narratif continu, arrive donc à sa conclusion logique.

À la fin de la saison 2, la tentative de rébellion menée par Gi-hun échoue. Elle coûte la vie à son meilleur ami, Jung-bae, abattu par The Front Man, infiltré parmi les joueurs. Ce dernier continue d’orchestrer les épreuves, impassible, dans un monde où les règles sont truquées dès le départ. Le ton de cette saison 3 s’annonce plus sombre encore, avec une tension qui monte entre les deux figures centrales.

Un héros transformé, une mission encore floue

Le créateur Hwang Dong-hyuk a confirmé : « Gi-hun ne sera plus l’homme qu’il était ». Le personnage, marqué par la mort et l’échec, devra choisir entre poursuivre sa mission ou abandonner tout espoir. « Dans quel état se trouvera Gi-hun ? » interroge-t-il. Les enjeux sont plus psychologiques que jamais et la série creue l’impact moral des violences subies. L’ultime saison promet une exploration de l’après-traumatisme et de la volonté de justice.

Lors de sa sortie mondiale en décembre, la saison 2 avait battu des records impressionnants. Elle était devenue la série la plus regardée sur Netflix en une seule semaine. Elle occupe aujourd’hui la troisième place des séries les plus vues de toute l’histoire de la plateforme. Seule la première saison de Squid Game et Wednesday Addams font mieux. La pression est donc immense pour la suite, attendue avec une impatience mondiale.

Un casting fidèle pour une fin intense

La bande-annonce laisse entrevoir le retour de nombreux visages familiers. On retrouvera Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young et Wi Ha-joon. L’alliance principale a survécu à la rébellion, mais jusqu’à quand ? Chacun devra choisir son camp et survivre à ce dernier cycle d’épreuves. Les jeux, toujours inspirés de l’enfance, continuent de détourner l’innocence en terrain de torture.

La saison 3 de Squid Game sera disponible le 27 juin sur Netflix, avec un affrontement final annoncé entre Gi-hun et The Front Man. Le créateur Hwang Dong-hyuk promet une dernière ligne droite intense, à la hauteur de l’attente. Le jeu touche à sa fin, mais les blessures, elles, sont loin d’être refermées.

