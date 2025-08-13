Squid game a-t-il trouvé son rival ? La Voie du droit en tête sur Netflix

Move over, Squid Game ! La Voie du droit débarque sur Netflix avec un cocktail explosif : procès chocs, avocats charismatiques et suspense à couper le souffle. Netflix a-t-il trouvé son prochain hit coréen ? Les audiences semblent déjà conquises.

Alors que les fans de Squid Game ont fini la saison 3, cette nouvelle série sud-coréenne semble faire sensation ! Avec son mélange haletant de suspense juridique et de drame humain, la série a grimpé en tête des audiences en Corée et séduit les spectateurs internationaux. Voici ce qu’il en est !

Un démarrage fulgurant pour cette pépite coréenne

En seulement quatre épisodes, Beyond the Bar ou La Voie du droit a pulvérisé les records d’audience en Corée du Sud. Passant de 3,7% à 10,2% de parts de marché dans la région métropolitaine, c’est incroyable.

La série a également dominé le classement Netflix Corée et s’est hissée dans le Top 10 mondial des séries non anglophones. Elle a eu 3,1 millions d’heures de visionnage. C’est un succès foudroyant pour ce drama juridique qui marie habilement tension procédurière et émotions humaines.

La recette gagnante : justice cathartique et duo électrique

Le cœur du succès réside dans l’épisode 4, où Lee Jin-wook (Yoon Seok-hoon) donne une leçon de justice « œil pour œil » à un PDG abuseur. Cette scène, où l’avocat retourne habilement la situation contre le coupable est mémorable. Il a utilisé ses propres armes (chantage et preuves de détournement).

Cette scène a provoqué une vague de réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. Le duo avec Jung Chae-yeon (Kang Hyo-min), une avocate débutante idéaliste, crée une alchimie parfaite entre froideur stratégique et passion naïve.

Just watched Beyond The Bar ep4 this weekend and man this episode was very emotional. This kdrama has been amazing and getting better each episode. Lee Jin-wook and Jung Chae-yeon have been amazing. #Netflix #BeyondTheBar #BeyondTheBarEp4 #kdrama #LeeJinWook #JungChaeyeon pic.twitter.com/jTPVEPSmBk — The Marro King (@TheMarroKing34) August 12, 2025

Un réalisme porté par une scénariste avocate

Ce qui distingue Beyond the Bar ou La Voie du droit, c’est son authenticité. La scénariste Park Mi-hyun est elle-même avocate en exercice. Et elle puise dans son expérience pour créer des affaires complexes mais crédibles.

Contrairement aux dramas juridiques traditionnels centrés sur le romantisme, la série explore « l’amour sous toutes ses formes à travers le prisme de la loi ». Et selon les mots de la réalisatrice Kim Jae-hong, cela donne des cas qui oscillent entre fraude financière dans un spa et manipulation médiatique. Ces affaires sont alors toutes traitées avec un souci du détail qui captive.

Lee Jin-wook, de « Squid Game » à star du legal drama

Ancien « Player 246 » dans Squid Game, Lee Jin-wook confirme son statut de valeur sûre de Netflix. Son interprétation d’un avocat aussi brillant que torturé, capable de passer en un clin d’œil du calme calculé à la rage contenue est un masterclass d’acting.

Rappelez vous son talent comme dans la scène où il frappe le PDG abuseur. Son partenariat avec Jung Chae-yeon, dont c’est le premier rôle principal, surprend par sa maturité : « Elle était Kang Hyo-min dès le premier tournage », confie-t-il.

Un avenir plus que prometteur

Avec cinq week-ends d’épisodes encore à venir (pour un total de 12), Beyond the Bar ou La Voie du droit sur Netflix a toutes les cartes en main. Cette série peut devenir le nouveau fleuron des dramas juridiques coréens.

Son succès précoce rappelle celui de The Glory, mais avec une approche plus procédurale que psychologique. Une chose est sûre : entre les performances impeccables, les rebondissements haletants et la profondeur humaine des cas traités, Netflix a trouvé son prochain hit asiatique durable.

