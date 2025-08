L’humour à l’épreuve du temps : « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? » sous le feu des projecteurs

Trente-sept ans après le cultissime Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?, la saga The Naked Gun revient en force avec un reboot qui aurait fait rougir d’orgueil Leslie Nielsen. Porté par Liam Neeson en Frank Drebin Jr. dans : Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?

Fils du légendaire lieutenant maladroit, le film, dont les projections avant-premières ont déclenché des rires hystériques, semble avoir capté l’ADN absurde de la trilogie originelle. Pourtant, c’était un pari risqué, alors que les comédies parodiques peinent à survivre dans le paysage cinématographique actuel.

Liam Neeson en maître du rire et Pamela Anderson est de la partie !

Qui aurait cru que l’homme de Taken, le célèbre Liam Neeson, pourrait hériter de la couronne comique de Leslie Nielsen ? Eh oui, c’est pourtant bel et bien vrai, Liam Neeson impressionne en jouant Drebin avec un sérieux de tragédien shakespearien.

Et dans le casting, Pamela Anderson joue encore très bien les femme fatale à plus de 50 ans . Le duo, épaulé par Paul Walter Hauser (I, Tonya) et Kevin Durand, transforme chaque scène en festival de gags visuels et de jeux de mots hilarants. Mention spéciale pour un caméo de Cody Rhodes (WWE), qui prouve que le film n’a pas oublié son amour pour les clins d’œil pop culture.

Les 3 raisons du succès de « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

La première raison pour laquelle « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? » est génial est dû à son rythme effréné. Avec un « ratio blagues-par-minute record depuis Jackass Forever » (Dimitri Kraus), le film assomme littéralement de rire. Au point que certains spectateurs ont « loupé des répliques à cause des éclats de rire » (Sean Chandler).

Ensuite, les puristes y verront un hommage malin aux premiers films avec Leslie Nielsen. En effet, le réalisateur Akiva Schaffer (The Lonely Island) et le scénariste Dan Gregor (How I Met Your Mother) ont recyclé les meilleurs codes de la saga (gags de porte, quiproquos surréalistes). Mais ça marche ! On voit même la touche de modernité décalée.

Sinon, malgré l’absence des créateurs originaux (Zucker, Abrahams, Zucker), le film conserve leur philosophie : « Sois drôle et tire-toi avant de te lasser », résume David Gonzalez. Même le générique devient une punchline.

Je viens de voir « Y a-t-il un flic pour sauver le monde » avec Liam Neeson !



Déjà la comédie la plus déjantée de l’année 😂 C’est absurde non stop ! pic.twitter.com/QL4x1n4FTc — Matteo – Chaîne du Geek (@MatteoSapin) July 31, 2025

Une vieille saga redevenu un phénomène culturel ?

Par la suite, rappelons que The Naked Gun est né des cendres de Police Squad! Cette série culte annulée en 1982 après 6 épisodes seulement a donc très bien été « réécrite » si on peut employer ce terme.

Son mélange de parodie policière et d’humour absurde avait convaincu Paramount de tenter l’adaptation cinématographique. Et cela a donnée naissance à une trilogie ayant rapporté 477 millions de dollars mondialement.

Or, c’est un succès qui reposait essentiellement sur un principe simple : « Les personnages croient dur comme fer à leur absurdité« , soulignait déjà Leslie Nielsen à l’époque. C’est donc un mantra visiblement respecté par Liam Neeson.

Verdict : est-ce que c’est « le » film le plus drôle de l’été 2025 ?

Alors que le film sort ce 1er août 2025 en France, une question subsiste : peut-il séduire au-delà des fans nostalgiques ? Les critiques en sont convaincus!

Entre les références à la saga (le caméo de Weird Al Yankovic, présent dans les 3 premiers opus) et les gags résolument version 2025 (une Tesla en mode Mr. Bean), The Naked Gun restera sans doute dans les mémoires. Reste à savoir si les salles trembleront de rire ou sous les clins d’œil appuyés. Mais comme le tweetait un critique : « Ce b**l a fait exploser la salle ». Mission accomplie ? Réponse au box-office.

