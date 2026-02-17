XPENG livre son 4 000ᵉ véhicule à Arras

XPENG franchit le cap des 4 000 clients en France avec la livraison d’un G9 Black Edition à Arras. La marque chinoise confirme la percée de XPENG sur le marché français de l’électrique.

L’implantation de XPENG en France se renforce avec un 4 000ᵉ véhicule remis à un entrepreneur arrageois. Ce jalon intervient moins de deux ans après l’arrivée officielle de la marque dans l’Hexagone. Le G9 Black Edition, modèle livré pour l’occasion, incarne le positionnement premium du constructeur. De son côté, le G6 continue de soutenir la croissance commerciale.

Une fidélité qui en dit long sur l’implantation de XPENG

Le 4 000ᵉ client français de XPENG s’appelle Frédéric B., entrepreneur arrageois à la tête de deux restaurants réputés. Ce choix n’a rien d’anodin. Il traduit l’ancrage progressif de la marque auprès d’une clientèle attentive aux performances, aux équipements et à la qualité perçue.

Frédéric connaît déjà l’univers XPENG. Il avait acquis un XPENG G6 pour son fils, séduit par son niveau technologique. Cette première expérience réussie a visiblement pesé dans la balance. Au moment de remplacer son véhicule premium britannique arrivé en fin de leasing, il a opté pour le XPENG G9, modèle phare du constructeur.

Le G9, livré dans sa déclinaison Black Edition, joue la carte du confort et de l’équipement sans surcoût excessif. Pour un chef d’entreprise récemment devenu grand-père, l’équation semble cohérente ! Il peut en profiter : espace à bord, dispositifs d’aide à la conduite évolués et motorisation électrique adaptée aux trajets quotidiens comme aux déplacements familiaux.

Le G9, vitrine technologique du constructeur

Avec le G9, XPENG met en avant un SUV familial qui ne se contente pas d’arguments esthétiques. La marque insiste sur la rapidité de recharge, avec un passage de 10 à 80 % annoncé en douze minutes sur borne adaptée. Un chiffre qui place le modèle parmi les références actuelles en matière d’efficacité énergétique. La marque vise un public exigeant, habitué aux standards des marques européennes premium.

XPENG cherche clairement à démontrer qu’un constructeur chinois peut rivaliser sur le terrain du raffinement et de la sophistication embarquée. La cérémonie organisée dans la concession d’Arras dépasse le simple geste commercial. Elle symbolise un réseau qui s’étend rapidement, avec 72 points de vente revendiqués sur le territoire. Une expansion qui traduit la volonté d’inscrire durablement la marque dans le paysage automobile français.

Une progression rapide sur le marché électrique français

« Atteindre le cap des 4 000 clients en France en moins de deux ans est une immense fierté pour XPENG », souligne Thomas Rodier, Directeur Marketing & Communication de XPENG France. Il voit dans cette étape la preuve d’un lien de confiance qui se construit avec les acheteurs.

La dynamique commerciale ne repose pas uniquement sur le G9. En janvier 2026, comme sur l’ensemble de l’année précédente, le XPENG G6 s’est imposé comme le modèle 100 % électrique d’origine chinoise le plus vendu en France. Un indicateur fort dans un secteur devenu stratégique. Pour XPENG, ce 4 000ᵉ véhicule livré à Arras n’est pas qu’un chiffre rond. Il marque l’entrée dans une nouvelle phase, celle de la consolidation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.





