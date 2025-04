L’événement WWE x Clash of Clans que les fans attendaient !

in

Clash of Clans s’apprête à vibrer sous les coups des légendes du ring ! En amont de WrestleMania 41, le célèbre jeu mobile de Supercell intègre des Superstars de la WWE telles que Cody Rhodes, Rhea Ripley et The Undertaker. Ce partenariat explosif permettra aux joueurs de découvrir des événements, des cosmétiques et des personnages inédits.

Une immersion WWE inédite dans Clash of Clans

Le mois d’avril démarre fort pour les fans de catch et de gaming. Supercell et la WWE viennent de lever le voile sur une collaboration aussi inattendue que percutante. Clash of Clans, fort de ses deux milliards de téléchargements dans le monde, accueille les icônes de la WWE dans un événement exclusif qui s’étalera sur tout le mois d’avril.

Au programme : des environnements inspirés du ring, des défis thématiques, des apparitions spectaculaires et une panoplie de contenus cosmétiques à l’effigie des Superstars. En tête d’affiche, Cody Rhodes, véritable ambassadeur de cette fusion. Classé parmi les meilleurs joueurs mondiaux de Clash, il incarne désormais le Roi des barbares, dans une bande-annonce où il revendique son territoire avec un aplomb typiquement WWE. « OverlordRhodes ne défend pas ; il domine », prévient-il.

Une convergence entre gaming et spectacle sportif

Ce partenariat ne se limite pas au virtuel. Il culminera avec un match sponsorisé par Clash of Clans lors de WrestleMania 41, le 6 avril prochain à l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Une première du genre pour Supercell, qui voit dans ce rapprochement une opportunité de conjuguer le spectacle du catch et l’engagement communautaire du jeu mobile.

« Quand l’équipe des développeurs a découvert que Cody Rhodes et d’autres Superstars étaient fans de Clash, ils n’ont pas hésité à prendre contact avec la WWE », explique Sarah Bach, directrice des Live Games chez Supercell. Elle ajoute : « Ce partenariat avec Clash of Clans a une ampleur inédite, entre des dizaines de millions de joueurs concernés et le match sur scène à WrestleMania. »

La synergie semble évidente : d’un côté, un jeu culte aux mécaniques addictives ; de l’autre, une franchise sportive à la mise en scène millimétrée. Les deux univers partagent un goût prononcé pour l’affrontement, l’adrénaline, et une fanbase aussi passionnée que fidèle.

Des Superstars à l’image des unités mythiques

L’intégration des catcheurs a été pensée dans les moindres détails. Chaque Superstar reprend le rôle d’un personnage emblématique du jeu. Rhea Ripley devient la Reine des archères, The Undertaker se transforme en Grand gardien, tandis que Bianca Belair incarne la Championne royale. Rey Mysterio, Kane, Becky Lynch ou encore Jey Uso complètent ce casting explosif.

Ce choix de personnification n’est pas anodin. Il permet aux fans de retrouver leurs figures préférées dans un cadre familier, mais transposé à l’univers fantasy du jeu. Une façon astucieuse de réconcilier deux audiences parfois distinctes – gamers et amateurs de catch – autour d’une expérience ludique et immersive. Ce type de partenariat, entre marketing événementiel et vraie proposition de contenu, pourrait bien ouvrir la voie à d’autres alliances dans le domaine du divertissement interactif. WrestleMania 41 servira de point d’orgue, mais l’effet d’impact pourrait durer bien au-delà.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

