Final Fantasy : le top ultime des personnages du jeu

Découvrez les personnages incontournables dans Final Fantasy ainsi que leur force et faiblesse pour battre vos adversaires à plate couture !

Final Fantasy est certainement connu pour avoir apporté la révolution dans l’univers des jeux vidéo. Cette série de RPG date de quelques années déjà, mais elle reste un incontournable auprès de tous les geeks qui se respectent.

Le jeu met en avant des personnages et des histoires afin que chaque gamer puisse s’imprégner totalement de l’univers dans lequel il se trouve.

Certains personnages sont attachants tandis que d’autres sont assez mesquins, quoi qu’il en soit, vous allez apprendre à les connaître au fil du jeu. Alors, prêt à vous immerger dans le monde fantastique de Final Fantasy ? Voici les personnages à surtout connaître !

Cloud Strife (Final Fantasy VII et Final Fantasy VII Remake)

Cloud Strife est certainement l’un des meilleurs personnages de Final Fantasy et c’est pour cette raison que nous le mettons à la tête de notre liste. Si vous avez joué à Final Fantasy VII il est certain que vous l’avez croisé sur votre route ! Il est reconnaissable d’entre les milles avec ses cheveux hérissés, ses traits fins et son épée massive.

Toutefois, Cloud a une personnalité attachante, et c’est certainement pour cette raison qu’il demeure le chouchou des gamers. Si au tout début, on pense tous que Cloud n’est qu’un mercenaire au solde des plus offrants, le remake nous prouve tout le contraire. Beaucoup de joueurs s’identifieront à lui, surtout pour ce qui est du sentiment d’isolement qu’un grand nombre traversent.

Auron (Final Fantasy X)

Auron est pour un grand nombre de gamers le personnage le plus cool de Final Fantasy X. Il reflète la maturité tout en restant jeunes avec ses lunettes de soleil et son manteau rouge. Le personnage reste toutefois mystérieux avec sa façon bien à lui de débuter une bataille.

Tout porte à croire que c’est le personnage le plus sage de tout Final Fantasy. Pour connaître davantage sur ce moine guerrier, vous devrirez attendre jusqu’à la moitié du RPG et la suite va vous glacer le dos si vous n’avez pas encore joué au Final Fantasy X. Ne vous inquiétez pas, il n’y aura pas de spoil pour cette fois-ci !

Noctis Lucis Caelum (Final Fantasy XV)

Si on ne tient pas en compte le passé du prince Noctis Lucis Caelum, on peut croire qu’il est l’image même de Squall dans cette série de RPG. Mais en allant davantage au coeur du jeu, on peut découvrir que leur ressemblance est purement physique avec des personnalités différentes.

Bien que Noctis donne un air d’enfant royal pourri gâté, surtout lorsque ses trois compagnons sont au petit soin avec lui, il est empreint d’une certaine sensibilité envers ses compagnons de route. Vous découvrirez dans Final Fantasy XV tout le sens de l’amitié et la fraternité à l’image de Noctis !

Aerith Gainsborough (Final Fantasy VII et Final Fantasy VII Remake)

De prime abord, Aerith est d’apparence douce, innocente et joyeuse. Elle vend les fleurs qu’elle cultive dans les rues sales de Midgar jusqu’à ce qu’elle rencontre Cloud lors d’un hasard fortuit et qu’elle s’est faite harceler par les hommes de Shinra. Loin d’être une demoiselle en détresse qui a besoin d’être sauvée, Aerith demeure une véritable combattante.

Toutefois, dans la majeure partie du jeu, ses compagnons vont passer leur temps à la secourir. A la fin du jeu, elle finit par se sacrifier pour sauver le monde. Un moment fort qui a fait en sorte que la plupart des gamers tombent sous le charme d’Aerith.

Terra Branford (Final Fantasy VI)

Terra Branford est un autre personnage féminin incontournable dans Final Fantasy VI. Elle est moitié humaine, moitié Esper. C’est certainement pour cette raison qu’elle peut utiliser la magie, sauf qu’elle se retrouve au centre du conflit qui oppose les deux forces belligérantes du monde.

Sa situation peut causer des problèmes mais dans ce RPG, cela fait toute la splendeur du jeu. Terra nous enseigne que bien qu’il existe des chemins bien tracés vous resterez le maître de votre destin. Cela fait d’elle le meilleur protagoniste féminin dans tout Final Fantasy jusqu’à ce jour !

Sephiroth (Final Fantasy VII et Final Fantasy VII Remake)

Sephiroth, l’ennemi juré de Cloud est un autre personnage à ne pas omettre lorsqu’on parle de ce RPG. Avec son katana massif, il trouve une place bien propre à lui dans Finaly Fantasy VII et son remake.

Tout à l’opposé de Cloud, Sephiroth a un air froid et un visage intimidant, le tout masqué par ses longs cheveux argentés. Outre cela, il faut aussi noter ses capacités physiques et mentales pour réaliser des prouesses inattendues.

Mais pour comprendre comment Sephiroth a évolué dans ce sens, pensez à suivre le déroulement de l’histoire. Une narration incontournable pour mieux s’imprégner des personnages dans le jeu.

Yuna (Final Fantasy X et Final Fantasy X-2)

Dans Final Fantasy X, toute l’intrigue tourne autour de Yuna bien que le rôle principal soit tenu par Tidus. Il faut comprendre que Yuna est une invocatrice et elle a pour mission de parcourir le monde pour apprendre de nouvelles invocations. Elle devra effectuer l’invocation finale pour pouvoir vaincre Sin. Elle se fera accompagner par son protecteur tout au long de ce pèlerinage.

Côté personnalité, Yuna se fait connaître pour sa douceur et sa tendresse, un stéréotype typique de la vierge sanctuaire rencotrée dans les mangas japonais. En effet, l’invocation finale entraînera la mort de l’invocateur bien que cela n’apportera la paix que pendant une certaine période. Heureusement pour Yuna, elle a pu s’échapper à ce destin fataliste en devenant la star de Final Fantasy X-2.

Kefka Palazzo (Final Fantasy VI)

A l’image du bouffon, Kefka est le méchant qui incarne le chaos dans Final Fantasy VI. Si beaucoup l’apparentent au Joker, il faut croire qu’il est au-delà de la méchanceté de ce dernier.

Devenu « le démon destructeur », il est doté d’un immense pouvoir. C’est ainsi qu’il pourra tout détruire sur son passage au milieu du jeu. D’un côté on ressent de la haine pour ce personnage mais d’un autre, il suscite l’admiration. Quoi qu’il en soit, tous les gamers vous diront que tuer ce personnage offre une réelle satisfaction !

Cidolfus Telamon (Final Fantasy XVI)

Dans les jeux Final Fantasy, il faut compter en moyenne une douzaine de Cid mais le meilleur d’entre eux reste Cidolfus Telamon. Dans Final Fantasy XVI notre Cid est à la tête d’une bande de hors-la-loi. Ancien soldat de l’Armée Royale du Waloed, il a déserté afin de créer un havre de paix pour les personnes maltraitées dans le monde.

Il se joindra à vous pendant un certain temps et mettra à votre profit son esprit scientifique. Cidolfus s’accorde parfaitement avec Clive mais il ne va pas l’accompagner plus loin. Il va se sacrifier pour la cause.

Zidane Tribal (Final Fantasy IX)

Loin des héros typiques dans Final Fantasy, Zidane est l’esprit libre incarné. Son principal objectif c’est de retrouver sa maison. Rien qu’à cette idée, il adopte une attitde optimiste et joyeuse. Les fans du jeu restent unanimes, ce héros est certainement le plus enthousiastes d’entre tous.

Bien qu’il a également un passé trouble, il ne va pas se renfermer sur lui-même contrairement aux autres. Zidane essayera de s’ouvrir, d’aller vers les gens, de les aider tout en s’améliorant. Evidemment, cette idéologie sera transmise auprès des autres membres du groupe, et par extension, aux joueurs.

Squall Leonhart (Final Fantasy VIII)

Vous croyez que Cloud est le personnage le plus froid et le plus distant de Final Fantasy ? Attendez de voir Squall ! Superficiel et de nature solitaire, il est centré sur sa personne. Mais avouons-le, beaucoup de fandoms l’admirent ! Dire que Squall est un héros est un peu exagéré, cela ne fait pas de lui un anti-héros non plus.

Ce personnage de Final Fantasy est intrigant tout en montrant une autre facette de l’humanité. En effet, les blessures émotionnelles peuvent laisser des cicatrices, tout comme les blessures physiques. Raison pour laquelle, Squall cherche à se protéger, quitte à créer une armure inaccessible. Et cela jusqu’au jour où il tombe sur Rinoa. Une situation dans laquelle beaucoup se reconnaîtront d’ailleurs !

Balthier (Final Fantasy XII)

Les fans de Final Fantasy XII vous le diront, Vaan n’aurait pas dû être le principal protagoniste dans cette série. Bien que cette place revenait de droit à Balthier, il demeure un personnage peut commercialisable. Il est donc réduit à se retrouver au deuxième rang tout au long du jeu.

Les adeptes de Star Wars n’auront aucun mal à retrouver les traits de Han Solo dans Balthier. C’est un pirate de l’espace, mais il va se retrouver malgré lui au cœur d’une guerre dont il n’est pas l’instigateur. Loin des stéréotypes des personnages de RPG, vous retrouverez également chez lui le charme de Jack Sparrow, rendant le personnage très attachant !

Ramza Beoulve (Final Fantasy Tactics)

Sur une échelle de 1 à 10, il faut croire que Final Fantasy Tactics a reçu la plus mauvaise note ! Les critiques à l’encontre de ce jeu ne sont pas élogieux, ce qui semble assez contraignant pour les créateurs du RPG.

Quoi qu’il en soit, les personnages dans Final Fantasy Tactifs sont extraordinaires avec une intrigue digne des grands RPG de tous les temps. Parmi ces personnages, il faut certainement noter Ramza Beoulve.

De sa progression jusqu’à son état d’esprit, ce personnage avait été pensé dans les moindres détails. Bien qu’il soit à cheval sur l’honneur familial, il va vite se rendre compte que la lutte contre l’injustice vaut beaucoup plus que l’égoïsme héroïque.

Tidus (Final Fantasy X)

Malgré son style vestimentaire déconcertant, Tidus demeure un personnage à part entière dans Final Fantasy X. Comme la plupart des autres personnages, il fait également face à une lutte personnelle qui le pousse à se détourner des autres. Une lutte qui a un lien direct avec le Sin, qui n’est autre que Jecht, son père.

Toutefois, à la fin de l’histoire, nous pouvons découvrir un Tidus qui arrive à s’émanciper de son passé. On doit cette transformation à Yuna, bien que les choses semblent être difficiles à comprendre à la fin du jeu. En effet, c’est lui qui va finir par mourir à la place de Yuna, celle qui avait pour vocation de tuer le Sin, responsable de tous les mots de l’humanité.

Torgal (Final Fantasy XVI)

Torgal n’est autre que le fidèle compagnon de Clive, et c’est apparemment son seul ami tout au long de Final Fantasy XVI ! Bien qu’il soit un loup, Torgal est un personnage clé dans ce RPJ grâce à son passé et sa personnalité.

Après avoir été chassé des Territoires du Nord, il sera adopté par la maison Rosfield. Il développera des liens très forts avec Joshua et Clive, les fils de l’archiduc Elwin. Sa loyauté sera indéfectible, et il sera un parfait compagnon de combat.

Moogles et Chocobos (série Final Fantasy)

Nous ne pouvons pas passer à côté des Moogles et des Chocobos dans cette liste des meilleurs personnages de Final Fantasy ! Ils sont présents dans presque tous les jeux en adoptant diverses formes sans être des personnages à part entière. Si les Moogles sont les mignons petits ours, les Chocobos sont par contre les chevaux qui ressemblent étrangement à…des poules !

Quoi qu’il en soit, les adeptes de créatures fantastiques restent unanimes. Ils sont mignons et apportent une touche de douceur dans cet univers glauque que les créateurs de Final Fantasy nous embarquent !