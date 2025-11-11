BPM Vision : le tensiomètre connecté nouvelle génération

Withings signe un retour en force avec BPM Vision, un tensiomètre connecté qui allie précision clinique et simplicité d’usage. Conçu pour mesurer la tension et détecter la fibrillation auriculaire, il redéfinit la prévention cardiaque à domicile.

Withings frappe un grand coup dans l’univers de la santé connectée avec le lancement de BPM Vision. C’est un tensiomètre connecté capable de mesurer la tension artérielle et de détecter la fibrillation auriculaire en un seul geste. La marque française intègre un électrocardiogramme de niveau médical dans un appareil simple et intuitif. Elle entend ainsi rendre la prévention cardiovasculaire accessible à tous.

Un concentré d’innovation au service de la simplicité

À Issy-les-Moulineaux, Withings dévoile un appareil qui repense totalement l’expérience de mesure à domicile. BPM Vision affiche sur son large écran couleur des instructions guidées pas à pas pour garantir des résultats précis, même pour les utilisateurs novices. “Nous avons voulu supprimer les doutes du quotidien : est-ce que mon brassard est bien placé ? Ma mesure sera-t-elle fiable ?”, explique Éric Carreel, président et cofondateur de Withings.

Grâce à sa technologie EasyTrack™ et à un affichage codé par couleur, le dispositif traduit les mesures selon les seuils européens d’hypertension. L’utilisateur obtient instantanément un retour clair et compréhensible, sans avoir besoin d’ouvrir une application. Cela replace la confiance et l’autonomie au cœur du geste santé.

La précision clinique, sans contrainte

BPM Vision n’est pas qu’un gadget connecté : il s’agit d’un véritable dispositif médical certifié CE. En plus de la tension artérielle, l’appareil réalise un électrocardiogramme complet en trente secondes grâce à des capteurs intégrés sur sa façade. L’utilisateur n’a qu’à poser les doigts ! L’analyse détecte la fibrillation auriculaire, trouble du rythme cardiaque souvent silencieux mais à haut risque d’AVC.

La fiabilité est renforcée par le protocole TripleTrust™, qui effectue trois mesures successives afin d’assurer une précision maximale. Le brassard FlexiFit™ apporte un confort optimal, tandis que la batterie offre jusqu’à un an d’autonomie. Et grâce à la synchronisation Wi-Fi, les données sont automatiquement transférées dans l’application Withings, où elles peuvent être stockées et partagées avec un professionnel de santé.

Quand le suivi devient un véritable bilan cardiaque

L’innovation ne s’arrête pas à l’appareil. Withings a conçu un service complémentaire baptisé Cardio Check-Up, intégré à son abonnement premium Withings+. En moins de vingt-quatre heures, un cardiologue certifié peut analyser les enregistrements ECG et fournir un avis médical détaillé. Selon Withings, ce procédé intégré change la donne : “Une mesure ne doit pas se limiter à un chiffre, mais ouvrir la voie à un véritable suivi médical personnalisé.”

La marque propose des bilans trimestriels et une visualisation continue des données. Elle s’impose ainsi comme une référence dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Vendu 179,95 € sur withings.com, BPM Vision confirme l’ambition française : transformer la technologie en un outil simple, humain et utile pour mieux prendre soin de son cœur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

