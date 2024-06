Comment regarder Wimbledon 2024 en direct gratuitement ?

Chaque année, les fans de tennis attendent impatiemment Wimbledon. Du 1er au 14 juillet 2024, le tournoi célébrera sa 138e édition. Un rendez-vous particulier, coincé entre Roland Garros et les JO. Au cœur de Londres, cette compétition admirée offrira deux semaines palpitantes de tennis, de tradition et de festivités estivales. Découvrez comment regarder wimbledon 2024 direct gratuitement.

Le cœur du temple du tennis bat de nouveau à Wimbledon. Du 1er au 14 juillet, le légendaire « Championships » ouvrira ses portes londoniennes pour deux semaines de ferveur sur gazon.

Avant ce grand rendez-vous, la saison verte a déjà débuté avec les tournois de Stuttgart et ‘s-Hertogenbosch. Certaines stars comme Alexander Zverev ont préféré s'économiser après Roland-Garros, repoussant leur retour à Halle et Queens dès la semaine prochaine. Une fenêtre idéale pour les Français Ugo Humbert et Adrian Mannarino, qui excellent sur cette surface. L'occasion rêvée de se relancer avant les Jeux et de viser le top 10 ATP.

Tandis que les favoris affûtent leurs armes, l'impatience grandit chez les fans. Le légendaire Wimbledon, dernier Grand Chelem de l'année, s'apprête à vibrer au rythme des échanges épiques. Préparez-vous, le spectacle sera renversant !

Comment regarder Wimbledon 2024 direct gratuitement ? Les amoureux du tennis pourront se délecter du menu complet de Wimbledon 2024 sur la chaîne suisse RTS. Quels que soient vos joueurs préférés, chaque échange palpitant sera retransmis en direct. Voici comment y accéder gratuitement : Télécharger un VPN comme NordVPN

Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

Regarder le tournoi J'en profite

Regarder Wimbledon 2024 gratuitement sur la chaîne RTS

Wimbledon fait vibrer le cœur des fans chaque année. Fondé en 1877, cet événement du Grand Chelem perpétue ses traditions ancestrales, comme le code vestimentaire entièrement blanc, obligatoire pour les joueurs et les spectateurs. Cette exigence confère à « The Championships » son atmosphère unique et si particulière. Ce tournoi sur les courts de gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club offre un spectacle à part, bien différent de celui de Roland-Garros sur terre battue.

Toutefois, ce qui fait également la renommée de Wimbledon, c'est l'accès quasi « sacré » à ses courts. Loin des privilèges, chaque spectateur désireux d'assister aux échanges doit s'inscrire à un tirage au sort plusieurs mois avant le coup d'envoi, sans garantie de date ni de match. Une quête démocratique, presque initiatique, qui ajoute encore au mythe entourant ce monument sportif anglais.

Cette année, malgré les possibles absences de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, le tournoi s'annonce une nouvelle fois passionnant. Tous les regards seront rivés sur le court central où Jannik Sinner, Grigor Dimitrov et Hubert Hurkacz tenteront de déjouer les pronostics. Le jeu de Stefanos Tsitsipas, lui, pourrait pâtir de la vitesse de la surface. Une chose est sûre, les amateurs de tennis ne voudront rien rater du spectacle.

Heureusement, la chaîne suisse RTS proposera une couverture intégrale gratuite de la quinzaine londonienne. Pour ce faire, connectez-vous au site rts.ch afin de suivre tous les matchs en direct et en français.

Cependant, les fans français ne pourront pas accéder au flux vidéo en direct depuis la France métropolitaine pendant ce Wimbledon. Mais rien d'insurmontable ! Un VPN permettra de contourner cette restriction en se faisant passer pour un utilisateur suisse. Une astuce gratuite et légale pour ne rien rater de la magie de Wimbledon !

Suivre toutes les actions de Wimbledon 2024 en direct et gratuitement sur d'autres chaînes étrangères

Outre la RTS suisse, plusieurs diffuseurs permettent de suivre Wimbledon sans frais. Channel 9 (https://www.9now.com.au/) en Australie et Servus TV (https://www.servustv.com/) en Autriche retransmettront ainsi gratuitement tous les matchs du tournoi londonien. Une véritable opportunité pour les fans du monde entier !

La seule condition pour accéder aux flux vidéo de ces chaînes ? Utiliser un VPN. En vous connectant à un serveur australien ou autrichien, vous pourrez contourner les restrictions géographiques et débloquer légalement les retransmissions en direct. Fini les abonnements payants ou les solutions de fortune !

Calendrier de Wimbledon 2024

Le coup d'envoi de Wimbledon sera donné le 1er juillet. Dès les premiers échanges jusqu'à la finale masculine le 14 juillet, les amateurs pourront suivre des matchs épiques.

Voici un aperçu des temps forts à retenir :

Premier tour hommes et femmes : Du 01er au 02 juillet à 13h30 (Cour central) 13h (Cour n° 1)

Deuxième tour hommes et femmes : Du 03 au 04 juillet à 13h30 (Cour central) et à 13h (Cour n° 1)

Troisième tour hommes et femmes : Du 05 au 06 juillet à à 13h30 (Cour central) et à 13h (Cour n° 1)

Quatrième tour hommes et femmes : Du 07 au 08 juillet à 13h30 (Cour central) et à 13h (Cour n° 1)

Quarts de finale : 09 et 10 juillet à 13h30

Demi-finales : 11 et 12 juillet à 13h30

Finale femmes et finale du double messieurs: 13 juillet à 14h

Finale messieurs et Finale du double dames : 14 juillet à 14h

Un VPN pour regarder Wimbledon 2024 en direct gratuitement

Bien que de nombreuses chaînes étrangères diffusent Wimbledon gratuitement, leurs flux restent souvent bloqués depuis la France en raison de restrictions géographiques. Heureusement, un VPN comme NordVPN permet de contourner facilement ces verrous numériques.

En vous connectant à un serveur VPN situé à l'étranger, vous obtenez une nouvelle adresse IP. Dès lors, plus rien ne vous empêche d'accéder librement aux retransmissions en direct depuis la Suisse, la Belgique ou l'Autriche. Que vous optiez pour RTS, la Channel 9 ou encore Servus TV, le prestigieux tournoi londonien n'aura plus aucun secret pour vous.

Cependant, un VPN n'offre pas seulement un contournement légal du géoblocage. Il sécurise également votre navigation en chiffrant vos données. Un atout non négligeable pour visionner l'intégralité des matchs en toute tranquillité depuis vos différents appareils connectés, où que vous soyez !

Visionner Wimbledon 2024 en direct sur Canal+

Le rendez-vous estival de Wimbledon est de retour ! Une fois n'est pas coutume, les amateurs français pourront profiter d'un accès privilégié au cœur de l'action grâce à Canal+. L'incontournable diffuseur proposera deux formules pour saisir chaque instant de fébrilité sur le sacro-saint gazon londonien : optez pour le forfait Canal+ à 22,99 €/mois ou bien offrez-vous l'écrin Canal+ Sport à 34,99 €/mois.

Que vous soyez un passionné de la première heure ou simplement curieux de découvrir l'ambiance unique de ce tournoi mythique, ces offres vous permettront de vivre l'événement dans son intégralité, lovés dans le confort de votre salon. Le frisson n'en sera que décuplé !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.