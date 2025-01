Warner relance Goonies et Gremlins pour raviver la nostalgie

Warner Bros. Discovery prépare de nouveaux films basés sur deux franchises emblématiques : Les Goonies et Gremlins. Avec ces projets, le studio veut capitaliser sur la nostalgie des années 80 et attirer une nouvelle génération de spectateurs. Ces initiatives visent à revitaliser des licences cultes, à l’image des annonces récentes autour de la saga Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux.

Warner Bros. looks to return to some old-school franchises with a long-awaited Goonies sequel and a third Gremlins movie from original writer Chris Columbus in early development. pic.twitter.com/KPWqR5aghE — Victor Bigham (@Ravious101) January 18, 2025

De nouveaux films pour Goonies et Gremlins

Les fans ont de quoi se réjouir : Warner Bros. travaille activement sur des nouvelles productions pour ces deux sagas cultes. Sorti en 1985, Les Goonies avait respectivement pour réalisateur et producteur, Richard Donner et Steven Spielberg. Il suit les aventures d’un groupe d’amis partis à la recherche d’un trésor pirate. Les rumeurs suggèrent que le nouveau long-métrage pourrait réunir les acteurs originaux, dont Sean Astin et Josh Brolin. Cela dit, des déclarations récentes laissent entendre que rien n’est encore confirmé.

Outre Les Goonies, Gremlins, un des meilleurs films à regarder à Noël, pourrait aussi avoir droit à un nouveau film. Cette franchise comédie-horreur, débutée en 1984, pourrait effectivement faire peau neuve avec un troisième volet très attendu. Chris Columbus, scénariste du premier film, a exprimé son souhait d’utiliser des marionnettes traditionnelles au lieu d’effets numériques. La raison est simple : il désire préserver l’esprit des films originaux.

L’attrait d’un retour nostalgique

De nos jours, les studios capitalisent sur la nostalgie pour séduire les générations qui ont grandi avec ces œuvres. La relance de Goonies et Gremlins avec de nouveaux films s’inscrit dans cette tendance croissante. Pour Warner Bros., ces productions à venir représentent ainsi une opportunité de rassembler anciens et nouveaux publics. En combinant des éléments familiers avec des mises à jour modernes, ces projets pourraient insuffler une nouvelle vie à ces univers cultes.

Ces initiatives permettent également de redécouvrir des thématiques intemporelles. Les Goonies incarne l’amitié et l’esprit d’aventure, tandis que Gremlins explore les conséquences de l’irresponsabilité humaine, le tout avec une touche d’humour. Avec des histoires qui résonnent toujours autant, ces retours seront aussi divertissants que significatifs pour toutes les générations. En attendant d’avoir plus d’informations, consultez cette liste des meilleurs sites pour regarder d’autres films et séries que vous aimez !

