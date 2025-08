X218 Lavender Edition : sport et détente assurés avec ce tapis de course parfumé à la lavande

WalkingPad dévoile le X218 Lavender Edition, un tapis de course pliable unique qui transforme l’entraînement en expérience sensorielle. Inspiré par la Provence, il allie sport et bien-être.

WalkingPad innove avec une édition limitée qui séduira les amateurs de fitness et de design. Le X218 Lavender Edition ne se contente pas d’être performant, il invite à la détente grâce à ses touches inspirées des champs de lavande. Équipé d’un système aromatique et d’un éclairage doux, ce tapis de course rend chaque séance plus apaisante. Avec son format pliable et ses fonctions intelligentes, il s’impose comme l’allié bien-être des petits espaces.

Un concept unique qui mêle sport et ambiance parfumée

L’idée derrière le X218 Lavender Edition dépasse la simple innovation technique. « Inspirée par l’apaisante beauté des champs de lavande, cette version spéciale transforme les séances d’entraînement quotidiennes en moments d’évasion et de tranquillité », précise la marque. Pour y parvenir, KingSmith intègre une barre lumineuse mauve. Celle-ci s’allume progressivement pendant l’utilisation et crée une atmosphère relaxante.

Chaque appareil est également livré avec une pierre aromatique parfumée à la lavande. Quelques gouttes d’huile essentielle suffisent à raviver ce parfum apaisant, en parfaite adéquation avec la tendance actuelle du fitness centré sur le bien-être global et la réduction du stress.

Des caractéristiques techniques pensées pour les espaces modernes

Au-delà de l’expérience sensorielle, le X218 Lavender Edition reste un tapis de course hautement performant. Il atteint une vitesse maximale de 18 km/h et propose une surface de course généreuse de 1 400 × 510 mm pour assurer confort et stabilité. Les amateurs de technologie apprécieront les 11 programmes d’entraînement intégrés. Il y a aussi la compatibilité avec l’application KS Fit et la plateforme Kinomap, véritables alliées pour des séances interactives. Le moteur sans balai de 3,5 CV promet un fonctionnement silencieux, idéal pour les appartements. Le pliage vertical breveté, qui réduit l’encombrement à seulement 0,3 m², s’inscrit dans une logique d’optimisation des espaces.

Une édition limitée qui joue la carte du design et de l’exclusivité

Le X218 Lavender Edition est disponible en deux finitions, Space Gray sur le site officiel et All-Black en exclusivité sur Amazon France. Cette édition spéciale s’adresse à une clientèle en quête d’esthétique autant que de performance. KingSmith allie technologie, praticité et ambiance sensorielle pour se démarquer sur une niche en pleine croissance : celle des équipements de fitness qui stimulent à la fois le corps et l’esprit. Exit la simple fonctionnalité ! La marque mise sur l’expérience. Cela reflète l’essor du « wellness » dans l’univers du sport connecté.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

