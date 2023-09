Comment voyager rapidement dans Starfield ?

Comment voyager rapidement d’une planète à une autre dans Starfield ? Découvrez des astuces simples et efficaces que vous pourrez adopter dans ce qui suit !

Le principal avantage de Starfield c’est qu’il offre aux gamers la possibilité d’explorer les recoins de différentes planètes et de tous les environnements inimaginables qui les entourent. Le jeu comporte en effet plus d’une centaine de planète que vous pourrez explorer et visiter. Il faut aussi comprendre que ces planètes sont immenses, vous offrant une exploration illimitée tout au long de chaque niveau.

Sachez également que dans Starfield, vous pourrez revenir au point de départ, lorsque vous ne souhaitez pas explorer des contrées inconnues. Mais comment éviter de faire un long voyage ? Les créateurs ont anticipé cette question en proposant une option qui vous permet de voyager rapidement. Alors, pour éviter de l’oublier ou de la confondre avec les innombrables options que le RPG dispose, voici comment vous pourrez voyager rapidement dans Starfield.

Voyager rapidement dans Starfield, les étapes à suivre

Le voyage rapide devient une option Starfield sur Xbox. Une fois que vous avez atterri sur une planète, vous êtes libre de voyager rapidement vers votre vaisseau ou vers n’importe quel endroit découvert précédemment dans la galaxie stellaire. Sachez que vous avez deux façons de voyager rapidement d’une planète à une autre.

1ère méthode :

Étape 1 : Ouvrez votre scanner avec la touche F.

Étape 2 : Recherchez sur votre HUD l’icône de votre vaisseau ou de l’endroit où vous souhaitez vous rendre en voyage rapide.

Étape 3 : Appuyez sur E pour lancer le voyage rapide.

2ème méthode :

Étape 1 : Ouvrez la carte avec la touche M.

Etape 2 : Sélectionnez l’endroit où vous voulez voyager et appuyez sur E pour vous y rendre.