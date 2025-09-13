Vous venez d’installer Borderlands 4 ? Suivez ce guide pour bien commencer l’aventure

Prêt à plonger dans le chaos coloré de Kairos ? Entre les milliards d’armes, les compétences folles et la map gigantesque, Borderlands 4 peut impressionner d’où le fait d’avoir un guide du jeu.

Pas de panique : on vous explique comment choisir le bon Vault Hunter, débloquer rapidement le Digirunner, et pêcher du loot dès les premières minutes. Parce que même un novice mérite de devenir une légende du coffre… et du crash ! C’est parti les chasseurs !

Borderlands 4 : 9 astuces pour bien débuter sur Kairos

Dès les premières heures de Borderlands 4, l’immensité de Kairos peut donner le tournis. Entre les quêtes principales, les donjons secondaires et les milliards d’armes à tester, il est facile de se sentir submerger. Pas de panique : voici neuf conseils pour prendre le bon départ et devenir un·e chasseur·se de coffres accompli·e sans perdre de temps (ni de santé mentale).

Choisissez votre Vault Hunter avec stratégie

Avant de vous lancer tête baissée dans les fusillades, prenez le temps d’étudier les affinités de chaque personnage. Amon excelle en combat rapproché avec ses shotguns et ses attaques au corps à corps, tandis que Vex mise sur le chaos en dupliquant son avatar pour semer la pagaille.

Chaque Vault Hunter correspond à un style de jeu bien précis – du tank bourrin au tacticien furtif. Notre conseil ? Lisez attentivement leurs descriptions et n’hésitez pas à consulter nos guides détaillés si l’hésitation persiste.

Débloquez le Digirunner au plus vite

Marcher à travers les étendues désertiques de Kairos, c’est sympa… cinq minutes. Pour gagner du temps, focalisez vous sur la mission principale « Down and Outbound » jusqu’à obtenir le Digirunner, ce moto-jet customisable qui change la donne. Convoquez-le d’une simple pression de bouton et foncez vers vos objectifs sans traîner. Cerise sur le plasma : il est équipé d’armes pour nettoyer les petits groupes d’ennemis à l’arrivée.

Pêchez, pêchez, pêchez !

Oui, vous avez bien lu : Borderlands 4 a intégré un système de pêche. Repérez les zones d’eau avec des bulles à la surface, lancez votre ligne et remontez butin surprise : armes, grenades, boucliers… ou parfois juste une vieille boîte rouillée. C’est idéal pour étoffer votre arsenal dès les premiers niveaux sans dépenser un crédit. Une activité relaxante ET rentable – que demander de plus ?

Upgradez votre SDU en priorité

Votre inventaire est déjà plein après seulement deux missions ? C’est normal. Rendez-vous régulièrement dans le menu « Storage Deck Upgrades » pour agrandir la capacité de votre sac à dos et vos réserves de munitions. Utilisez les modules récoltés dans le monde pour cibler d’abord les armes que vous utilisez le plus. Croyez-nous, rien de pire que de manquer de balles en plein combat contre un boss de niveau 20.

Explorez les modes alt-fire

Chaque arme dans Borderlands 4 dispose parfois d’un mode de tir alternatif secret. Jet de bouclier, changement de type de munitions, ajout de canons… ces options changent tout. Jetez un œil en bas de votre interface : si un bouton « alt-fire » s’affiche, testez-le immédiatement. Certains fusils deviennent de véritables couteaux suisses balistiques. Expérimenter, c’est la clé.

Utilisez votre jetpack au combat

Oubliez l’idée que le jetpack ne sert qu’à sauter par-dessus les ravins. En combat, il vous permet de survoler le champ de bataille, d’esquiver les attaques au sol et de fondre sur vos ennemis avec un ground slam dévastateur. Les adversaires au corps à corps vous remercieront… enfin, non, mais vous survivrez mieux.

N’oubliez pas d’équiper vos compétences

Ça semble évident, et pourtant… En montant de niveau, vous débloquerez des « Action Skills » ultra-puissantes, propres à votre personnage. Mais attention : il faut les équiper manuellement dans l’arbre de compétences ! Même chose pour les « Capstones », les talents ultimes. Une étape souvent oubliée, qui change pourtant radicalement l’expérience de jeu.

Rejouez les missions rémunératrices

Besoin de crédits, d’XP ou de loot ? Certaines missions peuvent être rejouées via l’onglet « Replay » dans le menu. C’est un excellent moyen de farmer sans se lasser, surtout dans les premières heures où chaque arme compte. Triez par récompenses et lancez-vous – la répétition n’a jamais été aussi fun (et lucrative).

Tentez « Abduction Injunction » pour explorer

Dès que vous quittez votre première safehouse, filez voir Wildhorn Jenny au nord pour déclencher cette quête secondaire déjantée : traquez un UFO qui kidnappe des créatures. Sans spoiler, elle vous fera parcourir la Coastal Bonescape et croiser d’autres PNJ et quêtes annexes. Parfaite pour prendre en main le monde ouvert et ses mystères – avec un brin d’humour absurde typique de la saga.

Bonne chasse, et souvenez-vous : sur Kairos, le butin n’attend pas !

