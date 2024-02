Découvrez l’épopée explosive de BORDERLANDS – Le film !

Bande-annonce : découvrez l’immersion captivante de BORDERLANDS, où une chasseuse de primes et une équipe éclectique bravent les périls de Pandore pour révéler ses mystères les plus intrigants.

À seulement un jour du dévoilement tant attendu de la bande-annonce, plongez dans l’univers explosif de BORDERLANDS. Cela s’exprime avec une affiche exclusive qui promet une aventure hors norme. Réalisé par Eli Roth et mettant en vedette un casting de premier plan, dont Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu et Jamie Lee Curtis, le film, inspiré des par un jeu vidéo célèbre, s’annonce comme une adaptation cinématographique à ne pas manquer.

Synopsis

L’épopée de Lilith sur Pandore

L’histoire tourne autour de Lilith, une chasseuse de primes au passé obscur. On l’a rappelée à contrecœur sur sa planète natale, Pandore. Cette dernière s’avère être l’endroit le plus chaotique de la galaxie. Sa mission : retrouver la fille disparue d’Atlas, le personnage le plus puissant et le plus méprisable de l’univers.

Une équipe hétéroclite pour une mission périlleuse

Pour atteindre son objectif, Lilith devra former une alliance improbable avec une équipe de marginaux hauts en couleur. Parmi eux, Roland, un mercenaire chevronné ; Tiny Tina, une pré-ado adepte de la démolition. Il y a aussi Krieg, le protecteur musclé de Tina et Tannis, une scientifique excentrique. Sans oublier Claptrap, un robot des plus loquaces.

Un périple semé d’embûches

Ensemble, ces héros atypiques devront affronter les pires créatures extraterrestres et les bandits les plus redoutables pour percer les secrets les plus explosifs de Pandore. Inspiré par l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, BORDERLANDS promet effectivement une aventure cinématographique épique.

BORDERLANDS, le rendez-vous est pris

Préparez-vous à plonger dans l’action et l’adrénaline le 7 août 2024. Une date à laquelle le film débarquera dans les salles obscures pour une expérience cinématographique inoubliable. Restez à l’affût pour la révélation de la bande-annonce de BORDERLANDS qui promet de dévoiler un aperçu palpitant de cette aventure intergalactique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.