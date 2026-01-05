Votre PS5 pourrait bientôt jouer à votre place grâce à un Ghost Player. Solution ou cauchemar ?

Et si un être artificiel prenait la manette de votre PS5 à votre place ? Sony vient de breveter un « Ghost Player », une IA capable de finir vos niveaux difficiles ou de farmer sans que vous ayez à faire le moindre effort.

C’est là un assistant de jeu révolutionnaire ou la fin du plaisir de jouer à un jeu soi-même ? Entre gain de temps et risque de dérive, cette innovation pourrait bouleverser notre rapport au jeu vidéo. Votre PS5 va-t-elle bientôt s’activer sans vous ?

Et si Yoda vous soufflait les solutions dans votre jeu ?

Les tutoriels dans les jeux vidéo, c’est souvent le grand défi : soit on les ignore, soit ils nous ennuient à mourir. Qui a vraiment utilisé l’aide intégrée au jeu sur PS5 ? Personne ? C’est peut-être pour ça que Sony explore une piste bien plus folle : un assistant fantôme piloté par une IA. Un brevet déposé en avril décrit un système où un « personnage fantôme » pourrait surgir dans votre partie pour vous montrer la marche à suivre. L’idée ? Vous coacher en direct, sans quitter l’immersion. Mais est-ce une révolution ou un cauchemar en puissance ?

Ce fantôme sera-t-il un coach personnel ou un tricheur généré par IA ?

Le principe est aussi simple qu’ambitieux. En activant un mode dédié, un personnage fantôme généré par IA apparaîtrait pour vous guider. Selon le brevet, il pourrait vous montrer le chemin à suivre, afficher les commandes nécessaires, ou même tenir une conversation en langage naturel avec vous, à la manière d’un ChatGPT du gaming. Le niveau d’aide serait ajustable : un simple indice visuel, ou carrément le fantôme qui réalise l’action à votre place.

L’IA serait entraînée grâce à des montagnes de données : des parties jouées par d’autres, des posts sur les réseaux, des guides en ligne... Elle analyserait votre gameplay en direct pour proposer une aide contextuelle. Imaginez : bloqué sur un boss, et c’est Yoda en personne qui vous chuchote la solution.

Pourra-t-on choisir l’apparence de notre fantôme ?

C’est là que le brevet devient vraiment amusant. Sony envisage que le fantôme puisse prendre l’apparence de n’importe quel personnage : une figure de film, un héros d’un autre jeu, ou même un avatar généré par l’utilisateur. L’exemple donné est savoureux : ce pourrait être Yoda, le sage de Star Wars, vous prodiguant conseils et démonstrations avec sa voix et ses gestes iconiques. Le système pourrait même apprendre en continu des scénarios de jeu rencontrés par d’autres joueurs, s’améliorant sans cesse. Une perspective qui fait rêver… ou frémir, selon son rapport à l’automatisation.

Cette technologie soulève-t-elle des questions inquiétantes ?

Le brevet ne s’arrête pas aux fonctions ludiques. Il évoque aussi la possibilité que l’IA suive le regard du joueur ou utilise une caméra pour capturer des images de son environnement réel. De quoi faire surgir de légitimes inquiétudes en matière de vie privée et de sécurité. Heureusement, un brevet n’est pas une promesse. Il décrit souvent un éventail de possibilités qui ne se concrétiseront jamais. Celui-ci est d’ailleurs une version actualisée d’un dépôt de 2023. Si ce « fantôme IA » voit le jour un jour, ce ne sera probablement pas avant la PlayStation 6, dont la sortie semble encore lointaine au vu des contraintes actuelles sur les composants.

Faut-il s’enthousiasmer ou s’inquiéter de cette fantomatique assistance ?

L’idée d’une aide contextuelle et immersive est séduisante, surtout pour les joueurs occasionnels ou bloqués. Mais elle pose des questions fondamentales : Où s’arrête l’assistance et où commence la triche ? Va-t-on vers des jeux qui se jouent presque tout seuls ? Et à quel coût environnemental, si cela nécessite une puissance de calcul faramineuse pour, au final, regarder un streamer virtuel battre un boss à notre place ?

C’est un équilibre délicat entre innovation et préservation du défi, du plaisir de la découverte. En attendant de voir si ce fantôme quitte les bureaux des brevets, une chose est sûre : Sony réfléchit à repenser radicalement la façon dont on apprend à jouer. L’avenir du gaming pourrait bien être hanté… d’intentions louables.

