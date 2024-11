Voici le prochain film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks ! Here !

On connaît Robert Zemeckis comme étant le réalisateur culte de Retour vers le futur et Forrest Gump. Il revient sur le devant de la scène avec une œuvre mystérieuse intitulée Here – Les plus belles années de notre vie. Ce film, très attendu, réunit à nouveau Robert Zemeckis avec Tom Hanks et Robin Wright. Ces derniers retrouvent leurs rôles de couple après plus de 30 ans.

Un film avec Tom Hanks réalisé par Robert Zemeckis

Dans Here, l’innovation réside dans la technologie utilisée pour capturer l’évolution du temps. D’habitude, on utilise des prothèses ou des maquillages afin de faire vieillir les acteurs. Zemeckis, lui, a choisi de le faire en temps réel grâce à l’intelligence artificielle et au studio Metaphysic. Cette approche permet aux comédiens de jouer à n’importe quel âge sans contrainte physique.

Ce film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks se distingue par sa volonté de mêler technologie de pointe et une forme de théâtre filmé. Le décor reste figé tandis que les personnages se transforment au gré des années. Effectivement, tout se déroule dans un seul décor, celui d’un salon qui évolue au fil des décennies. Cette innovation, bien que fascinante, a suscité des réactions partagées. Certains spectateurs saluent la prouesse technique et d’autres la trouvent artificielle et dénuée de substance.

Des critiques mitigées aux États-Unis

HereI, le nouveau film de Robert Zemeckis dans lequel Tom Hanks joue, suscite un certain engouement pour son aspect expérimental. En revanche, l’accueil aux États-Unis a été plus froid. Le public a pu découvrir le long-métrage lors de l’AFI FEST à Los Angeles et il n’a malheureusement pas réussi à convaincre les critiques.

C'est officiel : "Here – Les plus belles années de notre vie", de Robert Zemeckis, sortira en France au cinéma le 6 novembre, une semaine avant la date initialement prévue.

Certains l’ont décrit comme un « diner-spectacle fade ». D’autres ont estimé que l’utilisation excessive du numérique donnait un aspect « faux ». Malgré ces critiques, des médias comme The New York Times ont nuancé. Selon eux, malgré ses imperfections, le film avec Tom Hanks avec Robert Zemeckis comme réalisateur reste une expérience sensorielle intéressante. C’est en grande partie grâce à la performance de Hanks et Robin Wright.

