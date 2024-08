Vers un « Half-Life 3 » tant attendu ? Les dernières fuites secouent les passionnés

Les fans de la série « Half-Life » ont de nouveau de quoi s'enthousiasmer. Depuis la sortie du dernier jeu non VR, il y a 17 ans, les rumeurs d'un nouvel opus font régulièrement surface. Cette fois, des indices plus convaincants que jamais émergent, alimentant les spéculations sur la sortie de « Half-Life 3 ».

Le site Eurogamer rapporte plusieurs fuites apparues récemment, qui suscitent l'intérêt des fans. La première piste provient du site web d'un doubleur mentionnant un projet intitulé « Project White Sands » attribué à Valve. Ce nom évoque immédiatement le parc national du Nouveau-Mexique, cadre du premier jeu « Half-Life ». Rapidement, les références à ce projet ont été supprimées du site et ont laissé planer le mystère.

Tyler McVicker, un dataminer réputé pour ses découvertes liées à Valve, a récemment publié une vidéo sur YouTube. Il affirme avoir trouvé des références à un jeu solo non VR situé dans l'univers « Half-Life » dans les mises à jour de code de Valve. Ce projet, désigné par le nom de code « HLX », semble inclure des éléments emblématiques de la série, comme la combinaison HEV et le lieu extraterrestre Xen.

Les détails du projet « HLX »

Les fichiers associés à « HLX » contiennent de multiples indices liés à « Half-Life ». Le protagoniste y porte une combinaison HEV, similaire à celle de Gordon Freeman, héros des deux premiers jeux. On y trouve également des mentions de Xen et de créatures telles que « Xengorilla » et « Xenjellyfish ». Ce qui renforce l'idée d'un nouveau jeu dans cet univers.

Il est intriguant de constater que Valve a laissé autant d'indices explicites accessibles. Habituellement, les développeurs utilisent des noms de code pour masquer leurs projets. Cette fois, la transparence relative pourrait être une stratégie délibérée pour tester l'engouement des fans ou pour préparer une annonce officielle.

Un retour attendu depuis longtemps

La dernière extension significative de la série, « Half-Life: Alyx », sortie en 2020, a été bien accueillie. Cependant, étant un titre exclusivement VR, il n'a pas touché tous les fans. Avant cela, un ancien scénariste de Valve avait révélé en 2017 ce qui aurait pu être l'intrigue d'un « Half-Life 3 » annulé.

Depuis la sortie de « Half-Life 2 : Episode 2 » en 2007, Valve s'est surtout concentré sur les jeux multijoueurs et la gestion de la plateforme Steam.

Valve a connu un succès considérable avec des jeux comme « Dota 2 » et « Deadlock », ainsi qu'avec la gestion de Steam, la principale plateforme de distribution de jeux PC. Ce succès financier a fait douter de leur retour à des jeux solo comme Half-Life. Pourtant, les récentes fuites offrent un nouvel espoir.

L'espoir d'un nouvel opus

Les fans de la série sont en ébullition. Ils espèrent que ces indices mènent enfin à l'annonce de « Half-Life 3 ». Seule une confirmation officielle de Valve pourra mettre fin à des années de spéculation. En attendant, ces fuites sont la source de nombreuses discussions et théories.

Avec ces indices prometteurs, les fans peuvent rêver à nouveau d'un retour de Gordon Freeman. Que ces fuites soient le prélude à une annonce majeure ou non, elles ravivent l'intérêt pour l'une des séries les plus emblématiques du jeu vidéo.

