Hyboo, pionnier du vélo en bambou léger

Le vélo en bambou signé Hyboo conjugue design, confort et assistance électrique. Une gamme complète pensée pour transformer chaque trajet urbain en expérience fluide et élégante.

Le vélo en bambou n’est plus une curiosité artisanale. La marque française Hyboo en fait une proposition aboutie, aussi technique qu’élégante. Son ambition est claire : offrir un deux-roues capable de rivaliser avec les cadres en aluminium. Résultat, une gamme complète qui vise aussi bien les trajets quotidiens que les balades prolongées.

Un cadre en bambou qui change la sensation de route

Au premier contact, ce qui frappe, c’est la légèreté. Le Hyboo Comfort affiche 15 kilos, accessoires inclus. Sur la route, la différence se ressent immédiatement. Le bambou absorbe les vibrations, ce qui donne une impression de glisse douce, même sur un revêtement imparfait. Cette souplesse naturelle apporte un agrément rarement retrouvé sur des cadres plus rigides.

La marque mise aussi sur la durabilité. Les cadres sont garantis douze ans et homologués selon les normes européennes en vigueur. Les jonctions en carbone renforcent la structure sans alourdir l’ensemble. « Nous voulions un vélo qui soit à la fois performant et agréable au quotidien », explique l’équipe de conception. L’équilibre entre confort et précision de pilotage constitue le cœur du projet.

Hyboo Comfort et Comfort City : la ville à portée de pédale

Le Hyboo Comfort s’adresse aux cyclistes urbains qui alternent travail et loisirs. Disponible avec ou sans assistance électrique, il permet d’ajuster l’effort selon la distance ou le relief. Son moteur pédalier de 250 W, associé à une batterie intégrée au format gourde, assure une autonomie annoncée entre 60 et 100 kilomètres. La recharge demande quelques heures seulement.

La déclinaison Comfort City (XS) vise les gabarits plus petits. Même philosophie, géométrie adaptée. La prise en main est immédiate, ce qui rassure dans les rues denses. Les équipements restent soignés : freins à disque, transmission Microshift, accessoires en bambou comme le panier et les garde-boue. L’ensemble affiche un tarif de 700 euros en version classique et 1 680 euros avec assistance.

Hyboo Cruiser : l’électrique orienté plaisir

Avec le Cruiser, Hyboo s’adresse aux amateurs de sorties plus détendues. La position de conduite privilégie le confort et la stabilité. Le cadre en bambou conserve sa capacité à filtrer les irrégularités de la chaussée, ce qui rend les trajets longs plus agréables.

Proposé à 2 899 euros, ce modèle de vélo électrique conserve le moteur 250 W et une assistance jusqu’à 25 km/h. Malgré son équipement complet, il annonce un poids contenu pour sa catégorie. Le style, sobre et affirmé, tranche avec l’image parfois utilitaire du vélo urbain. Au-delà de la technique, Hyboo défend une vision : rendre le vélo en bambou accessible à un public large, sans sacrifier ni l’esthétique ni la fiabilité. Une manière de redonner du sens au déplacement quotidien.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

