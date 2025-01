Un méchant d’Iron Man fait son grand retour dans la série Vision

Vision, incarné par Paul Bettany, fera son grand retour avec une série Disney+ prévue en 2026. Ce projet mystérieux, dont le titre reste à confirmer, promet de repousser les limites de l’univers Marvel tout en ressuscitant des figures emblématiques.

Après son envol final dans WandaVision, Vision reprend le devant de la scène, accompagné d’un méchant inattendu issu du premier film Iron Man.

Faran Tahir reprendra son rôle de Raza Hamidmi al-Wazar, chef des Dix Anneaux, vu pour la dernière fois dans Iron Man (2008). Raza, responsable du kidnapping de Tony Stark en Afghanistan, est un personnage central de l’origine d’Iron Man.

En détenant Stark, il a indirectement conduit à la création de la première armure d’Iron Man. Malgré sa disparition apparente dans le film, son retour marque une opportunité intrigante de revisiter les ambitions de ce personnage mystérieux.

Les Dix Anneaux et leur importance dans le MCU

Dans Iron Man, les Dix Anneaux ne se contentent pas d’être une simple organisation criminelle. Leur rôle s’étend à un univers plus vaste, où ils symbolisent une menace durable. La série Vision pourrait approfondir leur lien avec la technologie Stark et explorer leur objectif ultime. Raza, obsédé par la domination à travers la technologie d’Iron Man, pourrait devenir un adversaire redoutable face à Vision.

La transformation des origines d’Iron Man dans le MCU a permis une actualisation pertinente au regard du contexte géopolitique contemporain. En réintroduisant Raza, Marvel revisite cette décision stratégique tout en apportant une perspective enrichie sur un personnage sous-estimé. Raza incarne une époque où les conflits technologiques et politiques redéfinissaient les héros et leurs adversaires.

L’acteur Faran Tahir, une carrière riche et variée

Faran Tahir, acteur d’origine pakistanaise, possède une carrière impressionnante au-delà de son rôle dans Iron Man. Connu pour ses apparitions dans Star Trek (2009) et de nombreuses productions théâtrales, Tahir est un acteur polyvalent. Sa performance dans une adaptation scénique d’Othello témoigne de sa capacité à incarner des rôles complexes et nuancés. Sa maîtrise artistique pourrait enrichir le développement de Raza dans la série Vision.

En outre, la série Vision inclura également Ultron, l’androïde redouté interprété par James Spader. Cette confrontation potentielle entre Vision et son créateur promet d’apporter des enjeux émotionnels et philosophiques à l’intrigue. Comment Vision naviguera-t-il entre ces deux figures du passé, toutes deux liées à la technologie et au pouvoir ?

Le retour de personnages oubliés comme Raza reflète l’engagement de Marvel à tisser des liens entre les différentes phases de son univers cinématographique. En explorant des récits moins exploités, la série Vision pourrait apporter une profondeur inattendue à l’histoire du MCU. Avec des intrigues mêlant passé et présent, les fans peuvent s’attendre à une série captivante, riche en rebondissements.

Une attente excitante pour 2026

Alors que les détails sur le rôle exact de Raza restent flous, son retour ajoute une couche de mystère à une série déjà très attendue. Vision, symbole de l’évolution technologique et de la quête d’humanité, fera face à des adversaires emblématiques et à des dilemmes fascinants. Préparez-vous à une expérience inédite sur Disney+ en 2026, où le passé et le futur s’entrechoqueront dans un récit palpitant.

