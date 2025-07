Square Enix et Sandfall : un crossover en vue avec Final Fantasy et Clair Obscur ?

L’univers du RPG vit un moment magique : l’équipe de développement de Clair Obscur: Expedition 33 a récemment rendu visite à Square Enix, créateur de Final Fantasy. Et les fans n’en reviennent toujours pas !

Entre Sandfall Interactive, le studio derrière ce futur blockbuster, et la maison mère de Final Fantasy, c’est une véritable histoire de respect mutuel qui se dessine.

Final Fantasy et Clair Obscur, « un échange créatif » qui fait rêver les fans

Comme les joueurs adorent les belles histoires, ils réclament déjà un crossover entre Final Fantasy et Clair Obscur. Après tout, ce jeu vidéo français s’inspire ouvertement de ce jeu made in Japan. C’est sans doute pourquoi c’est le « Jeu de l’Année 2025 ». Par conséquent, cette rencontre est la cerise sur un gâteau déjà alléchant.

Sinon, leur collaboration n’est encore qu’une rumeur. Elle a commencé avec un simple post X de l’utilisateur @nhamaguc, partageant une photo des développeurs en pleine discussion avec Square Enix.

Mais selon le tweet, l’objectif était un « échange riche en visions et idées ». Peut-on considérer que c’est une formule diplomatique qui cache peut-être des projets bien plus excitants ? C’est à suivre. Mais les joueurs, eux, n’ont pas tardé à fantasmer. « Imaginez un DLC crossover ! Même juste des costumes ! », s’enthousiasme The Deed Dacian. Entre hommages et collaborations potentielles, l’imagination des fans tourne à plein régime.

https://twitter.com/nhamaguc/status/1948389582665547854

Le jeu Final Fantasy va-t-il revenir à ses racines ?

Si les détails de la rencontre restent secrets entre le studio qui a fait Clair Obscur et celui de Final Fantasy, une chose est sûre : les fans y voient un signe. Clair Obscur, avec son combat au tour-par-tour et son ambiance poétique, a tellement marqué les esprits qu’un actionnaire de Square Enix aurait même demandé un retour à ce système pour le prochain Final Fantasy.

Alors que le remake de FF9 se fait toujours désirer, certains espèrent donc que cette rencontre inspirera Square Enix à revenir aux fondamentaux.

« Laissez-les préparer un FF17 et un remake du 12 avec Matsuno ! », propose un internaute. Cette idée est sans doute folle, mais après tout, les meilleures surprises naissent souvent de ce genre de discussions.

Pourquoi la collaboration entre ces studios est impressionnante ?

Qu’un géant comme Square Enix ouvre ses portes à un studio indépendant comme celui qui a fait Clair Obscur après un seul jeu, c’est rare. Pourtant, Clair Obscur a tellement impressionné que cette rencontre semble naturelle.

Au lieu de se voir comme rivaux, les deux studios ont préféré partager leurs idées. Et c’est exactement ce que les joueurs adorent. « C’est un moment incroyable pour Sandfall », commente une internaute. Cela rappel à quel point Final Fantasy X a influencé Clair Obscur. Entre admiration mutuelle et passion commune pour le RPG, cette alliance a tout pour marquer l’histoire du jeu vidéo.

Et maintenant ? Que nous réserve ces jeux ?

Pour l’instant, aucun projet commun n’a été officialisé. Mais une chose est certaine : cette rencontre a ravivé l’espoir des amateurs de RPG traditionnels. Est-ce que Square Enix va s’inspirer de Clair Obscur pour ses futurs jeux ? Un crossover est-il vraiment envisageable ? Mystère.

Ce qui est sûre, c’est le fait que les joueurs sont plus excités que jamais. Et si cette collaboration débouche sur quelque chose de concret, ce sera la preuve que, parfois, les meilleures idées naissent autour d’une simple tasse de thé entre passionnés.

