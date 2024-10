Transformers One débarque bientôt en streaming, voici la date !

Le dernier ajout à l’univers des Transformers, intitulé Transformers One, arrive sur les plateformes de streaming numérique. Cette annonce a suscité l’enthousiasme des fans. Sorti en salles le 20 septembre, ce film représente une première dans la franchise. Après tout, il est entièrement animé en images de synthèse. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le film et sa date de sortie.

Une histoire épique au cœur des conflits

Transformers One, qui sort bientôt en streaming, explore les origines des célèbres personnages Optimus Prime (interprété par Chris Hemsworth) et Megatron (doublé par Brian Tyree Henry). Ces derniers, bien que devenus des adversaires jurés, étaient autrefois des amis proches. Cette nouvelle perspective sur leur relation ajoute une profondeur émotionnelle à l’intrigue. Elle met alors en lumière les choix qui ont façonné leur destin.

La critique a bien accueilli le film Transformers One avant même qu’il soit disponible en streaming. De fait, il affiche un score impressionnant de 89 % sur Rotten Tomatoes. Ces chiffres témoignent de son attrait tant pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus. Un tel succès se traduit également par un box-office mondial qui atteint une somme de 80 millions de dollars. C’est d’autant plus impressionnant lorsqu’on pense au fait que le budget pour la production s’élevait à 75 millions de dollars.

Transformers One sort en streaming, mais quand ?

Les amateurs de l’univers de Transformers pourront bientôt profiter de ce film en streaming. Ce nouveau film est prévu pour une diffusion en vidéo à la demande premium (PVOD) à partir du 22 octobre. Notez que Paramount Pictures n’a pas encore confirmé cette date. Par conséquent, elle pourrait encore changer, mais le public l’attend déjà avec impatience.

Par ailleurs, les spectateurs peuvent précommander Transformers One sur Prime Video pour 24,99 dollars. En ce qui concerne l’option de location, elle est de 19,99 dollars pour une durée de 48 heures. En plus de Prime Video, Transformers One sera accessible sur d’autres plateformes de streaming. Citons notamment Apple TV+ et VUDU. Ces différentes possibilités offrent plusieurs choix aux fans désireux de découvrir cette nouvelle aventure.

